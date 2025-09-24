Sve će im se preokrenuti: 3 horoskopska znaka čekaju neverovatne promene do decembra 2025.

Kraj 2025. donosi velike astrološke preokrete: oktobar i novembar donose snažan talas promena, a decembar zatvara stare cikluse i otvara prostor za potpuno novo poglavlje života za određene znake.

Bik — lom stare stabilnosti i finansijske promene

Bikovi će biti suočeni s pritiskom da napuste konzervativne obrasce; Uran će probuditi potrebu za promenom, Saturn testirati strukture, a Venera preispitati vrednosti, posebno na polju finansija gde su mogući iznenadni troškovi, promena izvora prihoda ili neočekivane prilike poput nasledstva ili važnih projekata.

Rak — emocionalni talas koji preobražava dom i identitet

Rakovi ulaze u intenzivan period emotivnih kriza i transformacija; Pluton i Severni čvor otvaraju karmičke lekcije vezane za porodicu i korene, što može doneti selidbe, otkrivanje porodičnih tajni, promene u domaćem okruženju ili preseljenje koje menja njihovu sliku o sebi.

Jarac — urušavanje starih uloga i izgradnja novog identiteta

Jarci će doživeti kolaps starih struktura i autoriteta; Pluton remeti staru ličnost, Uran donosi neočekivane prilike, a Saturn ispituje postignuća, što može rezultirati gubitkom položaja ili, suprotno, iznenadnim priznanjem — ključ je prihvatiti promenu i razviti nove veštine kako biste izgradili čvršći, svesniji identitet.

Promene se odvijaju fazno: rujan donosi prve poremećaje, listopad i studeni kulminiraju transformacijom, a decembar predstavlja momenat pomirenja i stabilizacije na potpuno drugačijim temeljima nego ranije

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com