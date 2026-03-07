Sve do 2045. samo jedan znak biće miljenik Univerzuma, čeka ga zlatno doba i nezapamćeni uspesi

Poznata ruska astrološkinja predviđa da Ovna sve do 2045. godine prati sreća i zlatno doba. Izdvojila je ovaj znak kao miljenika Univerzuma.

Vasilisa Volodina tvrdi da ovaj znak horoskopa sve do 2045. godine čeka zlatno doba, nova moć i nezapamćeni uspesi. Ona je ovaj znak izdvojila kao miljenika Univerzuma.

Iako nije naročito zahvalno predviđati šta nas očekuje u budućnosti, naročito kada je reč o dalekom periodu, poput narednih dvadeset godina. Ipak, Vasilisa Volodina, koja je iznela svoju astrološku prognozu sve do 2045. godine, smatra da će u novom rasporedu planeta određeni ljudi imati posebno povoljne prilike za uspeh.

Prema njenom mišljenju, jedan horoskopski znak poznata ruska astrološkinja izdvojila je kao miljenika Univerzuma.

U godinama, pa čak i decenijama koje dolaze, očekuje se redak astrološki fenomen – skladno povezivanje energija Jupitera i Saturna. Jupiter obično donosi podsticaj za razvoj, ekspanziju i napredak, dok Saturn simbolizuje istrajnost, disciplinu i sposobnost da se grade stabilne i dugotrajne strukture.

Njihovo zajedničko delovanje stvara posebnu ravnotežu koja može pretvoriti prirodnu impulsivnost u promišljenu i strateški vođenu akciju.

Ovan – pravi miljenik Univerzuma

Upravo ta energija, kaže Vasilisa Volodina, posebno će pogodovati jednom znaku – Ovnu.

Drugim rečima, pred nama je zlatno doba Ovna. Mnogi predstavnici ovog znaka često umeju da obavljaju više zadataka u isto vreme, svesni da tako gube i fokus i energiju, ali situacija će se sada dramatično promeniti.

Kao da će dobiti neku novu moć, sposobnost da pokreću prave ideje, ali i da ih realizuju na pravi način. Fokusiranje na međunarodna tržišta i oblasti vezane za napredne tehnologije nudi posebne prednosti, dodaje astrolog.

Glavna tajna uspeha u ovoj fazi je činjenica da će Ovan konačno naučiti da kombinuje svoju prirodnu impulsivnost sa strpljenjem koje mu obično nedostaje, kaže Vasilisa Volodina. Svaka inicijativa koju će pokrenuti imaće sve šanse da se razvije u ozbiljan projekat, sposoban da se proširi daleko van lokalnog tržišta i da generiše stabilan prihod do sredine četrdesetih godina ovog veka.

Šta čeka ostale znakove Zodijaka?

Za Bika, sledeće dve decenije biće takođe povoljne, jer donose dugo očekivanu stabilnost. Haos i neizvesnost kroz koje je prolazio poslednjih godina ustupiće mesto čvrstom tlu. Takođe, ulaganja u materijalnu imovinu doneće najveće koristi predstavnicima ovog znaka.

Blizanci i Rakovi ulaze u eru kada će njihove urođene sposobnosti konačno pronaći dostojan materijalni izraz. Najveća prednost Blizanaca biće sposobnost izgradnje veza, a uspeh čeka i one koji kreiraju obrazovne platforme, razvijaju onlajn škole ili pokreću interdisciplinarne medijske projekte.

Prirodna empatija Rakova i želja da brinu o drugima pomoći će im da izgrade održive odnose i stabilan posao. Posebno su obećavajuće oblasti vezane za psihološku podršku, porodično savetovanje i kreiranje prijatnih životnih prostora, ističe Vasilisa Volodina.

(Žena Blic)

