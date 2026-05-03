Sve dolazi na svoje mesto za ova 4 znaka kineska znaka od 4. do 10. maja, dobre stvari konačno će im se desiti

Sve dolazi na svoje mesto za Zmaja, Tigra, Pacova i Kozu. Ostvariće snove koje su predugo sanjali. Ovo je njihova nedelja.

Sve dolazi na svoje mesto za četiri kineska horoskopska znaka u nedelji od 4. do 10. maja 2026. Veoma posebna nedelja je spremna za ove horoskopske kineske znake.

Dva dana otvorenih vrata u ponedeljak i utorak vam omogućavaju da se fokusirate na snove koje želite da ostvarite do kraja maja. Želite da iskoristite ovo vreme za planiranje, jer je u sredu, 6., vreme da zatvorite projekte i završite razgovore. Krenućete u novom pravcu. 7. je savršeno vreme da napravite prvi korak u pravcu koji ste izabrali.

U petak, neposredno pre početka vikenda, uklonite prepreke koje blokiraju vašu radost. U subotu, 9., stvari postaju prilično zauzete, i savršeno je za obavljanje vaših poslova. Nedelja snažno zatvara sedmicu sa ozbiljnom šansom za odmor i opuštanje.

1. Koza – intuicija pomaže da pronađete pravi put

Možete biti kasno cvetajuća Koza, ali ne volite da žurite sa stvarima kada radite na svojoj sreći. Kada stvari dođu na svoje mesto, želite da budu usklađene sa vašom unutrašnjom istinom. Ne želite situaciju koja izgleda dobro na papiru. Želite da se oseća dobro u vašem srcu. Ove nedelje, vaša intuitivna strana oseća šta je ispravno za vas.

Prestajete da pitate druge šta treba da čujete, a 6. se povlačite u svoj unutrašnji svet. 9. znate šta da radite da biste radili na svom cilju. Pronalazite put koji vam se čini pravim i kao da je sve došlo na svoje mesto.

2. Pacov – dobijate rezultate

Volite da preduzimate akcije, a posebno više volite da ne dozvolite da problemi predugo tinjaju. Kada dođe ova nedelja, dva dana otvorenih vrata 4. i 5. su savršena za vas. Tražite prilike, posebno na poslu.

Želite unapređenje, da vaš partner dobije bolji posao, kako biste mogli da ostanete kod kuće ili da pronađete posao u kojem uživate. Tražite od univerzuma da vam pruži sve što vam je potrebno da zaradite više novca, ne besplatno. Spremni ste da ga zaslužite. Korak koji treba da preduzmete postaje vam očigledan oko 7. Krećete novim putem i čini se da stvari klikću.

Možete reći da dobijate rezultate jer sada postoji želja. Za vas sve dolazi na svoje mesto, čak i ako niste zaključali dogovor koji želite.

3. Tigar – sve što ste planirali ostvarićete

Skloni ste strateškom razmišljanju i kada vam sve dođe na svoje mesto u nedelji od 4. maja, to je zato što ste vredno radili na tome. Očekivali ste da će se stvari dobro desiti. Vi ste bili u vodećoj poziciji i verovatno ste postavili datum kao rok za ostvarenje svih vaših snova.

6. shvatate da odluku koju ste doneli ranije u nedelji treba prilagoditi. 7. menjate kurs jer možete osetiti šta je potrebno da biste napravili neophodna poboljšanja. Do 10. krećete u pravu. Sve što ste isplanirali funkcioniše glatko za vas.

4. Zmaj – uradićete sve što treba i bez priče

Veoma ste intuitivni i to vam pomaže da osetite izlaz iz problema koji je trebalo da se završi, ali do sada nije. Ovo je nedelja kada shvatate da veza ne funkcioniše onako kako želite. Međutim, umesto da izbrbljate ili postavljate zahteve, vi ste samokontrolisani i uzdržavate se od svog mišljenja do 6. Sačekate pravo vreme, a zatim progovorite.

Dva dana otvorenih vrata ove nedelje, 4. i 5., drže vas zauzetim. Do 7., vaša prijateljstva sa onim sa kim radite će se zbližiti i počeće da se menjaju. Osmog ćete se osloboditi svih nepotrebnih očekivanja, a do 10. će sve izgledati kao da dolazi na svoje mesto.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com