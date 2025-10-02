Sve im je uvek crno i mračno: Ova tri horoskopska znaka najveći su pesimisti Zodijaka

Neki horoskopski znaci prirodno teže pesimizmu i češće gledaju na budućnost kroz prizmu zabrinutosti, što im često otežava uživanje u trenutku i stvara unutrašnji pritisak koji se lako prenosi na svakodnevni život.

Jarac

Jarci ozbiljno shvataju obaveze i ambicije, često prerano emotivno sazrevaju i imaju sklonost da predviđaju probleme mnogo ranije nego drugi; kada stvari ne idu po planu, skloni su ogorčenju, ciničnosti i preteranoj samokritici, pa im savet astrolozi daju da pronađu ravnotežu između posla i opuštanja kako bi smanjili turobnost.

Škorpija

Škorpije su sumnjičave i često „njuše“ skrivene namere i sumnjive motive oko sebe; stalno očekivanje zavere troši im mentalnu energiju i stvara pesimistički pogled na odnose, a ako nauče da suzbiju impuls za optuživanjem, mogu osloboditi dosta energije za konstruktivnije postupke.

Rak

Rakovi su veoma osetljivi i brzo prelaze iz radosti u zabrinutost; skloni su predviđanju najgorih ishoda za sebe i bližnje, pa zbog straha često izbegavaju veće izazove; kada se suoče s opasnošću, borbeni su iako sumnjaju u sopstvene snage.

Da bi ublažili pesimističke tendencije, astrolozi preporučuju vežbanje samilosti prema sebi, odvajanje vremena za odmor i razonodu, i oslanjanje na podršku bliskih osoba kako bi promenili fokus sa briga na mogućnosti i rast.

