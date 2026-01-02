Sve im smeta i ne prestaju da gunđaju: Ovaj znak svima diže pritisak – pogađate li o kome je reč?

Sve im ide na živce i konstantno gunđaju! Jedan znak svima najviše diže pritisak. Da li je to osoba koju vi znate? Ili možda vi?

Ovaj znak je apsolutni šampion u zvocanju i svima najviše diže pritisak – pogađate li o kome je reč?

Ako osećate da šta god uradite, uvek može bolje, i ako vam neko diže pritisak proverama i sitničarenjem – znajte da imate posla sa Devicom! Ovo nije napad, ovo je realnost. Nije da su one loše, ali Device su najveće gunđalo celog Zodijaka.

Njima je nemoguće da vide nered ili grešku, a da je ne isprave. Shvatite: njihov mozak je kao skener koji automatski traži probleme u svemu što vide. I pošto probleme uvek nađu, Device ne mogu da prestanu da kritikuju.

Zašto su Device najveće gunđalo Zodijaka?

Sve što radite, Devica vidi kao „radnu verziju“ koju treba doraditi. Vaš izbor odeće, kako ste skuvali kafu, pa čak i kako dišete – sve je podložno njihovoj analizi. Njihova stalna potreba da poprave stvarnost znači da nikada ne mogu da budu zadovoljne. Zamislite da ste s njima u prodavnici: proveriće svaki datum, prebrojaće sve što ste kupili i naći manu u pakovanju. Oni iskreno misle da vam pomažu da ne napravite grešku. Zato stalno zvocaju! A svi mi oko njih osećamo da smo uvek u deficitu i da smo konstantno nesposobni.

A kad joj kažete da prestane?

Kada konačno kažete Devici da vam njeno stalno ispravljanje i kritikovanje diže pritisak, budite spremni na dramu. Devica se u sekundi pretvara u mučenika: „Ja samo pokušavam da ti pomognem! Ja jedina vidim šta je za tvoje dobro! A ti si nezahvalan!“ One ne shvataju da je reč o preterivanju, već o nepriznavanju njihove superiorne logike i truda. Umesto da se smire, one će se povući i gunđati tiše, ali i dalje sa ubeđenjem da je problem u vama, a ne u njihovoj beskrajnoj potrebi za preispitivanjem svakog detalja.

Dakle, sledeći put kada osetite da vam pritisak raste, znajte da je vaša Devica upravo primetila da čaša nije idealno postavljena na stolu. Jednostavno je – naučite da ih volite, ali ne i da slušate!

