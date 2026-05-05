Sve im smeta i uvek im je neko drugi kriv: Ova 3 znaka su puna gorčine i šire maler gde god da se pojave

5 minuta sa njima i glava odmah zaboli. Ova tri znaka su puna gorčine, a njihov maler i nervoza prosto guše sve oko sebe.

Postoje ljudi koji uđu u prostoriju i odmah se oseti promena u vazduhu, kao da su sa sobom doneli oblak. Njihova duša je puna gorčine, a krivac je, po njima, uvek neko drugi.

Astrolozi tvrde da određeni horoskopski znaci nose taj teret jače od ostalih i nesvesno kvare atmosferu gde god da se pojave.

Reč je o ljudima koji svet doživljavaju previše ozbiljno. Imaju kratak fitilj, nizak prag tolerancije i pamte svaku sitnicu.

Ne rade to iz zlobe. Jednostavno, njihova priroda ne ume da pređe preko stvari, pa loše vibracije prelivaju i na okolinu.

Devica: Kritičar koji ne prašta sitnice

Device su perfekcionisti do koske. Kada nešto ne ide po njihovom planu, postaju nemoguće za izdržati. Sve im smeta, od mrvice na stolu do tona glasa sagovornika. Često imaju utisak da su jedini koji rade kako treba, pa su zbog toga večito napeti.

Njihova kritika zna da bude oštra i precizna kao skalpel. Umesto da progutaju ljutnju, glasno je iznesu, a ostali se osećaju kao da su pali na ispitu. Tako njena energija postaje teška, a Devica ostaje uverena da niko ne razume njen visok standard.

Ribe: Tihi mučenici puni gorčine

Ribe deluju kao najmekši znak zodijaka, ali ispod te nežnosti krije se duboka melanholija. Kada se osete povređeno, povlače se i ćute danima. Ta tišina nije mir, već nakupljena tuga koja zna da zatruje i najlepše druženje.

One retko kažu šta ih boli. Umesto toga, šalju poglede pune razočaranja i uzdišu kao da nose ceo svet na leđima. Okolina počinje da se pita šta je pogrešila, iako često nikakvog razloga za to nema.

Škorpija: Znak koji nosi crni oblak nad njima

Škorpija oseća sve dublje od većine. Kada posumnja u nečije namere, taj osećaj izdaje se ne briše lako. Dugo analizira, prevrće u glavi i ostaje zatvorena dok ne povrati kontrolu nad situacijom.

Njen pogled tada postaje hladan, prisustvo teško, a tišina rečitija od svake reči. Iako retko otvoreno govori, jasno daje do znanja da nešto nije u redu. Zbog toga je često svrstavaju u znake koji šire maler gde god da se pojave.

Kako prepoznati ogorčene znakove u svojoj okolini

Ovi tipovi imaju nekoliko zajedničkih navika koje ih odaju u svakom društvu:

stalno prevrtanje očima i tihi komentari ispod glasa

uzdasi koji prekidaju razgovor u najlepšem trenutku

okrivljavanje drugih za sopstveni neuspeh

nesposobnost da se nasmeju tuđoj šali bez ironije

Kako se nositi sa osobama punim gorčine

Najgore što možete uraditi jeste da uzimate njihovo raspoloženje lično. Duša puna gorčine ne vidi svetlost ni u drugima, pa im dajte prostora, ne ulazite u raspravu i sačekajte da bura prođe.

Ako ste sami u ovoj priči, pokušajte da zapišete šta vas konkretno nervira, jer maglovita ljutnja samo raste i hrani taj mrak u vama.

Prepoznajete li nekoga iz svoje okoline u ovom opisu, ili ste možda baš vi taj crni oblak u društvu prijatelja?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com