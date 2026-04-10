Sve im smeta i uvek im je neko kriv: Ova 3 znaka su puni gorčine i šire maler gde god da se pojave

Nekima je prosto sve crno. Ova 3 horoskopska znaka kao da ne umeju drugačije nego da šire maler i nervozu gde god da kroče.

Postoje ljudi koji kao da su rođeni namćori. Njima svaka sitnica smeta, a za svaki problem im je kriv neko drugi, nikada oni sami. To nije samo loš dan, to je jednostavno takav karakter koji crpi energiju svima u okolini. Oni jednostavno šire maler gde god da se pojave, a čim uđu u prostoriju, svima padne mrak na oči.

Dok drugi pokušavaju da budu vedri, ova tri znaka kao da jedva čekaju da nađu manu i pokvare raspoloženje svima u društvu.

Nije lako onima koji moraju da ih trpe svakog dana. Fitilj im je kratak, a živci tanki, pa nikad ne znate kad će da „eksplodiraju“.

Ako imate nekog ovakvog u blizini, znate onaj osećaj – čim se pojave, odmah kreće neka teška priča i kuknjava koja vas potpuno iscedi.

Škorpija: Otrov koji prska po svima

Škorpije su hodajuće bombe loših emocija. Kada ih nešto iznervira, a to je skoro stalno jer uvek sumnjaju u nekoga, oni ne ćute nego ujedaju. Njihova gorčina se bukvalno oseća u vazduhu, a dok šire maler oko sebe, niko ne može da ostane ravnodušan.

Oni ne znaju da pređu preko stvari – Škorpija će vas meriti onim svojim oštrim pogledom i nabijati vam na nos svaku grešku dok vam potpuno ne propadne dan.

S njima je uvek neka tenzija. Dok oni u sebi vrte neku staru priču o tome ko ih je prevario ili slagao, vi ćete se osećati kao da ste mu nešto dužni.

Njima je uvek neko stao na žulj, a neće se smiriti dok i vas ne uvuku u svoj haos i nervozu.

Jarac: Teški ljudi koji šire maler gde god da se pojave

Kod Jarčeva je život uvek neka muka, a svi ostali su im nesposobni i spori. Oni imaju neka svoja stroga pravila koja niko ne može da isprati, pa su zato večito frustrirani. Kad im nešto ne ide kako su zamislili, postaju hladni i zrače takvom negativnošću da ljudi gledaju samo kako da pobegnu od njih.

Oni bukvalno šire maler pričajući samo o problemima, dugovima i tome kako ništa u državi i poslu ne valja.

Jarac jednostavno ne zna da se opusti i uživa. U glavi mu je stalno neka propast, posao koji nije završen ili pare koje fale. Taj pritisak koji sami sebi prave prebacuju na sve oko sebe, pa se pored Jarca svaka dobra vest brzo zaboravi, jer on uvek ima neku crnu prognozu da vam pokvari volju.

Rak: Žrtva koja vas davi svojom kuknjavom

Rakovi na prvi pogled mogu da deluju mirno, ali njihova kuknjava je ono što najviše umara. Umesto da kažu šta ih muči, oni se dure i čekaju da vi pogađate zašto su uvređeni. Dok tako ćute i glume žrtvu, oni šire maler koji vas bukvalno davi.

Svaka sitnica koju niste uradili onako kako su oni zamislili za njih je dokaz da ih ne volite i odmah kreće drama.

Umesto da reše problem, Rakovi najviše vole da se samosažaljevaju. Nateraće vas da se osećate krivim što ste uopšte nasmejani dok oni „pate“. Ta njihova tiha nervoza je gora od bilo kakve vike, jer pored njih uvek imate osećaj da ste na iglama.

Njihova loša energija se lepi za vas i ne pušta vas satima nakon što se rastanete.

