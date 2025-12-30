Sve konačno dolazi na svoje mesto, 3 znaka ruše sve barikade i kreću u svet novca, uspeha i bogatstva

Nova zora, novi dan, novi život počinje za Lava, Devicu i Škorpiju. Sve kockice se slažu i sve konačno dolazi na svoje mesto.

Ništa se ne dešava slučajno pa tako ni preokret za ova tri znaka. Sve konačno dolazi na svoje mesto za njih posle 30. decembra 2025. Nalazimo se u poslednjih nekoliko dana retrogradnog Hirona, što u osnovi otvara kanale koji nam omogućavaju da prevaziđemo sve smeće koje nam je blokiralo put, bilo mentalno, emocionalno ili čak fizičko.

Posle utorka, ovi astrološki znaci ruše barikadu koja ih je sprečavala da postignu uspeh. Stari obrasci i navike sada se vide kao prepreka kakva i jesu. Sada se osećamo kao da želimo da se uskladimo sa onim u šta verujemo, a ne sa onim što nas je držalo u pozadini. Sve konačno dolazi na svoje mesto i to nas priprema za mentalitet koji treba da ponesemo sa sobom u novoj godini. Imamo pozitivnost i odlučnost u sebi.

1. Lav – velike ideje vode vas u svet uspeha i bogatstva

Kada razmišljate o uspehu obično razmišljate o nečemu vezanom za karijeru. Iako se radni dani bliže kraju ove godine, imate velike ideje na umu i ovih poslednjih nekoliko dana ćete provesti pripremajući svoj sledeći ulazak u novi svet uspeha i bogatstva.

Ne dozvoljavate da vam nijedna prilika promakne. U stvari, prikupljate informacije dok mi govorimo. Naporno ste radili da biste stigli tamo gde ste sada, i 30. decembra ćete videti da, zaista, svi delovi dolaze na svoje mesto. To je pozitivno i obećavajuće, i sve to vodi ka velikom uspehu.

2. Devica – pomoć u finansijama

Vaša posvećenost je testirana, a retrogradni Hiron sada dolazi u pomoć u obliku finansijskog priznanja. Držali ste liniju, to je sigurno. A sada, na kraju godine, biće vam pokazano šta to znači onima koji vam mogu ponuditi uspeh.

30. decembar vas čini ponosnim na sebe. Postigli ste ozbiljan napredak tokom prošle godine, a nova godina počinje da izgleda izuzetno obećavajuće za vas. Ovo je trenutak da se povučete i shvatite koliko ste daleko stigli i potapšete se po ramenu što ste istrajali u svemu. Uspeli ste. Sve konačno dolazi na svoje mesto i nije slučajnost. To je ono što ste stvorili.

3. Škorpija – razbistrite svoj um

30. decembra videćete da je težak period koji ste nedavno pretrpeli upravo ono što vas je opremilo veštinama, uvidom i otpornošću da postignete ono čemu ste težili. Uspeh je u torbi i tokom ovih poslednjih dana retrogradnog Hirona, takođe ćete iskusiti kako je to ispraviti se za prošlost. Ako želite da rastete i vidite kako se oseća pravi uspeh, onda morate da očistite nered u svom umu.

A vi, budući tako intenzivni i unutrašnji, možete to učiniti u utorak. Pomirite se sa prošlošću, poljubite je zbogom, a zatim krenite svojim putem. Nova je zora, novi je dan, novi je život i osećate se dobro.

(Krstarica/YourTango)

