Sve konačno dolazi na svoje mesto, ovi znakovi će do kraja februara postati „glavni likovi“, tvrdi astrolog

Ovan, Blizanci, Vage, Ribe i Vodolija imaju razlog za radost. Sve konačno dolazi na svoje mesto. Još će postati glavni likovi u februaru.

Sa nekim od najznačajnijih astroloških promena 2026. godine. Sve konačno dolazi na svoje mesto za pet horoskopskih znakova do kraja februara 2026. Oni će polako postati glavni likovi februara.

Astrološkinja Mej objasnila je, „postoji toliko ciklusa koji lebde u našim životima godinama i godinama i godinama koji se zvanično završavaju u februaru“, drastično poboljšavajući živote ovih astroloških znakova. Svi delovi počinju da se sklapaju. Bilo da je u pitanju veza ili finansije, svaki od dole navedenih znakova ima velike koristi na ovaj ili onaj način.

Sigurno će se osećati zastrašujuće, ali je bolje da se pripremite. Ovih pet znakova će polako postati glavni likovi u februaru!

1. Vodolija – ljubav i lepota privlače finansije

Sa puno energije koja sada obasjava vaš znak, sve konačno dolazi na svoje mesto u vašim odnosima pre kraja februara 2026. Mesec ste započeli sa Venerom, planetom ljubavi i lepote, u vašem znaku. To vam je dalo podsticaj koji vam je bio potreban da privučete finansijski uspeh, bolje odnose i sveukupno dobre vibracije u svoj život.

Pre kraja februara, „krenućete napred sa odnosima i načinom na koji upravljate svojim novcem sa mnogo više jasnoće i mnogo više svesti o tome šta želite“, objasnila je Mej. Nakon pomračenja Sunca u vašem znaku 17. februara, očekujte da otkrijete sebe dok se vaša svrha počinje usklađivati sa onim kuda idete, dok sve konačno dolazi na svoje mesto.

2. Ribe – najsudbonosniji period za vas

Februar 2026. je jedan od najboljih meseci u godini za vas jer sve počinje da dolazi na svoje mesto. Ribe su glavni likovi u mesecu februaru. Kao što je Mej objasnila, pre kraja meseca, i Neptun i Saturn napuštaju vaš znak, potpuno menjajući vibraciju dok se teške lekcije sa kojima ste se suočavali konačno završavaju.

Kako se ova energija čisti, i Venera i Merkur ulaze u vaš znak tokom vaše horoskopske sezone, za koju je Mej rekla da je „jedan od najsudbonosnijih perioda ili vremena za veze“. Bez obzira da li to znači susret sa nekim ko je predodređen ili predodređen, važno je da se ovog meseca pokažete. A za one u vezama, takođe postaje bolje za vas. Prema Mej, ako ste u vezi, očekujte da će sve teškoće gotovo nestati do 22. februara.

3. Vaga – spoljašnja veza donosi progres

Početak godine je bio malo težak za vas. Vaša vladajuća planeta je neko vreme bila zaklonjena suncem To je prigušilo vašu prirodnu energiju i svetlost. Ali sve konačno dolazi na svoje mesto pre kraja februara. Tada snažna konjunkcija Saturna i Neptuna aktivira vašu sedmu kuću veza, objasnila je Mej.

„Ovo je najveći tranzit veze koji ste imali u zaista, zaista dugom vremenu“, rekla je Mej. „Ovo bi zaista moglo da unapredi vezu koja je spoljašnja, koja se oseća predodređeno i usklađeno sa onim što želite.“

Pored toga, pomaže da imate pomračenje u vašoj kući sreće ovog meseca, što je odlična vest za kreativnu inspiraciju, „zato se ne bojte da gradite odmah“, rekla je Mej.

4. Blizanci – stižu sva priznanja

Možda ste se u poslednje vreme osećali razočarano svojim poslom ili karijerom. Srećom, sve se to menja pre kraja februara 2026. godine, jer sve počinje da dolazi na svoje mesto. Kao što je Mej objasnila, ovog meseca možete očekivati da ćete dobiti sva priznanja koja s pravom zaslužujete.

„Nema više blokada, nema više odlaganja, nema više zabune, nema više stvari koje su neizvesne“, rekao je astrolog. „To se sada dešava za vas“, jer je Saturn konačno ušao u novi znak. Nakon što ste doživeli blokade i stagnaciju, bićete srećni kada znate da će se sve što budete pokušavali u februaru sigurno isplatiti.

5. Ovan – smišljate kako da realizujete snove

20. februara, Saturn i Neptun su u konjunkciji u vašem znaku na nultom stepenu, što će „promeniti ceo vaš život na bolje“, objasnila je Mej. Osećajući se kao da izlazite iz neke vrste sna, rekla je Mej. Očekujte da se zaključate dok se rešavate bilo koga ili bilo čega što vas sputava. Ovog meseca smišljate načine da oživite svoje najluđe snove.

Osećate se kao da obnavljate svoj život iz temelja. Istovremeno smišljate nove strukture koje koriste društvu u celini. Donosite dobitke umrežavanjem i upoznavanjem novih ljudi. Dakle, ako ste se nadali društvenijem vremenskom periodu, ne tražite dalje. Sve što ste ikada želeli može biti vaše, sve dok se pokažete.

(Krstarica/YourTango)

