Sve konačno kreće na bolje za ove znakove: Univerzum im osvetljava put sreće i normalnog života

Univerzum osvetljava put za Raka, Vagu i Ribe, život konačno počinje da im se poboljšava posle 2. novembra 2025. Mesec ulazi u Ovna u nedelju, donoseći nalet optimizma koji menja sve.

Kada Mesec pređe u Ovna, život dobija obnovljeni osećaj hrabrosti. Sumnje padaju na stranu, a oklevanje bledi. Ono što se nekada činilo neizvesnim sada se ponovo čini izvodljivim.

Za tri astrološka znaka, ova lunarna faza označava kraj stagnacije, a 2. novembra će se osloboditi starih emocionalnih obrazaca koji su ih držali u ćorsokaku.

Nedelja donosi nalet optimizma koji menja sve. Univerzum ponovo pali svetla i na nama je red da se pokrenemo kako bi život konačno počeo da se poboljšava..

1. Rak – delujete sverom, a ne sa strahom

Ulazak Meseca u Ovna pokreće potpuno novu seriju smelih poteza za Rakove. Dosad ste oklevali, i to je postalo neka vrsta zone udobnosti za vas. Sada je vreme da se otresete poznatog i okušate se u novo.

2. novembra ćete se osećati podstaknutim da preuzmete kontrolu nad svojim okolnostima jer ste shvatili da niko ne uskače da vas spase. Pokreti u karijeri, lični projekti ili dugo očekivani razgovori su ponovo na stolu. Vreme je za akciju.

Zvezde vas podstiču da delujete sa verom, a ne sa strahom. Sada ulazite u fazu u kojoj je samopouzdanje vaš najmoćniji saveznik. Ono što sledeće uradite postavlja ton za dugoročni uspeh. Prihvatate li ovaj izazov?

2. Vaga – vreme je za odlučne poteze

Kada Mesec uđe u Ovna, doživljavate duboku emocionalnu promenu, Vaga. Osećate se kao da ste sada spremni da se nosite sa nečim što ste stavili na drugi plan.

Protekle nedelje ste razmišljali o ravnoteži i pravednosti, a sada je vreme za odlučne poteze. 2. novembra ćete se osećati spremnim da donosite izbore koji vam donose ono što vam je potrebno, bez osećaja krivice. Dozvoljeno vam je da se osećate dobro. Znajte ovo.

Nedelja označava prekretnicu. Učite da mir ne dolazi od čekanja. Umesto toga, dolazi od izbora. Ako želite da se poboljšate, onda morate da preuzmete inicijativu. Samo napred, neustrašivo za pobedu!

3. Ribe – Univerzum vam čisti i bodri

Mesec u Ovnu vam donosi talas osnaživanja, drage Ribe. 2. novembra i posle njega, preći ćete iz introspekcije u akciju. Sada ste inspirisani i spremni da započnete nešto novo.

Emocionalno, spremni ste da se zauzmete za sebe, što je osnova vaše inspiracije. Bilo da to znači da sledite svoj san ili da se vraćate radu na nečemu od čega ste odustali, osetićete da je poboljšanje deo vaše sudbine.

Vi ste autor vašeg sledećeg poglavlja. Tokom ovog lunarnog tranzita, osećate se sjajno zbog onoga što sledi jer ste vi ti koji to činite da se desi. Planete vam čiste put i bodre vas napred u bolji život. Prihvatite promene!

(Krstarica/YourTango)

