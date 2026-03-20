Sve postaje mnogo bolje za 5 znakova, život će im se značajno poboljšati tokom čitave sezone Ovna

Kako Sunce ulazi u Ovna, svi poprimamo više ovih karakteristika, ali za Vodoliju, Strelca, Lava, Blizance i Ovna sve postaje mnogo bolje.
Kada sezona Ovna počne 20. marta 2026. godine, sve postaje mnogo bolje za pet horoskopskih znakova. I traje do 20. aprila! Ako ste jedan od ovih astroloških znakova život će vam se uskoro značajno poboljšati.
Tokom sezone Ovna, često se fokusiramo na nove početke. Ovan je kardinalni vatreni znak. Kardinalni znaci su prirodni lideri u životu i vole da budu u krugu onih koji pokreću stvari.
Oni obično zrače samopouzdanjem, a kako Sunce ulazi u Ovna, svi mi poprimamo više ovih karakteristika. Pošto Ovan vlada prvom kućom zodijaka, težimo da budemo fokusirani na sopstvene potrebe tokom sezone Ovna, uključujući šta želimo da uradimo i kako to možemo da postignemo.
Iz tog razloga, Ovan se ponekad smatra sebičnim znakom, pa je mudro zapamtiti da kada komuniciramo sa drugima, moramo da uzmemo u obzir i njihova osećanja. Sve dok su stvari uravnotežene, ovo je jedno od najuzbudljivijih doba godine, posebno ako ste jedan od ovih astroloških znakova čiji će se životi uskoro značajno poboljšati.
1. Ovan – vreme novih početaka
Kada Sunce uđe u vaš horoskopski znak 20. marta, Ovna, pažnja je usmerena na vas lično. Sunce se smatra uzvišenim u Ovnu, što znači da energija funkcioniše glatko. U ovom trenutku imate maksimalno samopouzdanje i povećanu energiju.
Ovo je vreme novih početaka. Tokom prvih 10 dana tranzita Sunca kroz vaš znak, pridružiće mu se Venera u Ovnu, što ovo čini korisnim i pozitivnim vremenom kada sve postaje mnogo bolje, posebno u smislu privlačenja drugih k vama.
2. Blizanci – ojačajte veze
Kada Sunce pređe u Ovna, ulazi u vašu 11. kuću, koja vlada prijateljima, grupama, druženjem i dugoročnim ciljevima. Sada je vreme da ojačate veze među prijateljima i svim grupama u kojima učestvujete, kao što su kompanije ili društvene grupe.
U narednih nekoliko nedelja videćete dobitke od umrežavanja, a vaša prijateljstva i grupna udruženja će napredovati. Sve postaje mnogo bolje tokom sezone Ovna kada se više družite i okupljate sa ljudima koji su vam važni. Od 20. marta do 20. aprila je vaše vreme da zablistate!
3. Lav – jače samopouzdanje i energija
Ovan je znak koji je veoma kompatibilan sa vama, Lavom, a Sunce u ovom znaku tranzitira kroz vašu 9. kuću. Ovo je obično prijatno vreme kada se vaše misli okreću putovanjima i proširivanju vašeg ličnog pogleda na svet, kao i učenju novih stvari.
9. kuća takođe vlada obrazovanjem, ali ne mora biti formalno ili uključivati školu. Mogli biste se zainteresovati za nešto i pročitati knjigu ili pogledati dokumentarac. Uživaćete fokusirajući se na ideje koje vas zanimaju. Sve će biti bolje tokom narednih nekoliko nedelja jer sezona Ovna povećava vaše samopouzdanje i energiju, čineći ga pozitivnim i produktivnim mesecom.
4. Strelac – pozitivna kreativna energija jača
Ovan je vatreni znak, Strelac, i stoga je veoma kompatibilan dok tranzitira kroz vašu 5. kuću ljubavi, prijatelja, kreativnosti i dece. Sve će biti bolje za vas kada Sunce uđe u ovu kuću i osetite talas pozitivne energije zajedno sa kreativnošću i romantičnim željama.
Ovo je takođe kuća zabave i razonode, a sezona Ovna često uvodi period većeg uzbuđenja i avanture za vas. Očekujte da ćete osetiti da vam se energija obnovila i želju da preuzmete kontrolu gde god vas strast odvede.
5. Vodolija – porast vaše radoznalosti i razgovora
Vodolije, možete očekivati porast radoznalosti i razgovora tokom sezone Ovna, a možda čak i kratka putovanja. Možda ćete se osećati primoranim da češće delite svoja mišljenja i ideje ili čak preduzmete akcije na osnovu nekih svojih misli ili snova.
Tokom sezone Ovna sve postaje mnogo bolje, verovatno ćete provoditi više vremena sa braćom i sestrama ili komšijama. Istraživanje sopstvenog dvorišta i uživanje u mestima blizu kuće privlači vas u narednih nekoliko nedelja. Očekujte zauzetiju i produktivniju dnevnu rutinu i veću vidljivost u vašem kraju.
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com