Sve prepreke nestaju za ova 3 znaka od 20. januara, vreme napretka, blagostanja i sreće konačno je pred njima

Vodolija, Lav, Bik i Škorpija konačno mogu da odahnu. Neće više biti zaglavljeni u sivilu. Sve prepreke konačno padaju i vreme sreće kreće.

Četiri horoskopska znaka se u poslednje vreme osećaju zaglavljeno, ali stvari se menjaju posle 20. januara 2026. Sve prepreke padaju pred njima. Sa Merkurom koji ulazi u Vodoliju 20. januara, prelazimo sa fokusiranja na dobijanje priznanja i usmeravamo pažnju na veze u našim životima.

Zajednica postaje važna tokom narednih nekoliko nedelja sa više planeta koje ulaze u ovaj znak. To je dinamičan period za pomirenje i jačanje naših veza sa drugima dok ih razumemo na dubljem nivou. Sezona Vodolije nam pokazuje kakvi smo prijatelji i kako je to istaknuto na poslu, u školi i kod kuće – profesionalno, akademski i domaće.

Iako se ovi astrološki znaci u poslednje vreme osećaju zaglavljeno, to se menja dok je Merkur u Vodoliji donoseći ljubav, harmoniju i nove početke.

1. Vodolija – iskrena komunikacija je važna

Iako se u poslednje vreme osećate zaglavljeno, stvari se menjaju nakon što Merkur uđe u vaš znak 20. januara. Pripremite se da iskusite mnogo oštrije komunikacijske veštine dok efikasnije prenosite svoju poentu sa više planeta u vašem znaku.

Ovo je dobro vreme za druženje, pridruživanje klubu ili aktivniji rad sa prijateljima. Takođe je odlično vreme da istražite svoje kreativne ideje jer vas ova energija prosvetljuje. Više cenite svoje veštine, a planeta komunikacije u vašem znaku vam pomaže da ih još više razvijete.

Merkur u vašem znaku vam daje mnogo prednosti u karijeri i/ili akademskom sektoru jer ćete se osećati veoma oštroumno i izuzetno spremno da svarite mnogo informacija u kratkom vremenskom periodu. Sa Venerom takođe u vašem znaku, apsorbujete informacije sa mnogo više strpljenja i pažnje.

Merkur u Vodoliji vam pomaže da rastete u sektoru odnosa jer je smislena i iskrena komunikacija važna tokom ovog perioda. Merkur u vašem znaku dodaje element transparentnosti i u vaša prijateljstva i poslovne veze.

2. Lav – otvorite svoje srce

Ako ste se osećali stagnirano ili kao da vaši planovi ne vode nikuda, pripremite se da stvari idu bržim tempom posle 20. januara sada kada je planeta komunikacije tu da vas uzdigne. Moći ćete da se fokusirate na svoje ciljeve na praktičniji način jer Merkur pravi opoziciju prema vašem znaku, osvetljavajući vaš um.

Merkur u Vodoliji vas čini poslovno orijentisanijim, stvarajući nove ciljeve i planove sa više samopouzdanja. Takođe ste samouvereniji kada je u pitanju pokretanje nove ideje ili ulazak u zajednički projekat.

Sve u svemu, Merkur u Vodoliji vam pokazuje zašto je važno imati podršku, posebno ako želite da napredujete. Umesto da se više fokusirate na sebe, fokusirate se na potrebe drugih tokom narednih nekoliko nedelja. Samo nemojte zamagljivati svoje granice – obavezno zaštitite svoju energiju kada je potrebno. Međutim, otvorite svoje srce ljubavi i ne dozvolite da vas prošli udarci pojedu.

3. Bik – napredak u profesionalnom sektoru

Ako se u poslednje vreme osećate zaglavljeno, sve se to menja nakon što Merkur uđe u Vodoliju 20. januara. Energija Vodolije je koncentrisana na vrhu vašeg horoskopa, što ovaj aspekt čini fantastičnim ako trenutno pokušavate da napredujete u svom profesionalnom sektoru. Za one koji su u školi, ovo donosi čuda u vaš akademski život jer vam pomaže da se povežete sa postojećim projektom ili smerom.

Počev od 20. januara, sve prepreke nestaju, ljudi prepoznaju vaše briljantne ideje. Merkur u Vodoliji vas čini popularnijim, pa je ovo period kada treba biti svestan šta govorite ili radite, jer su sve oči uprte u vas. Oni koji vas poštuju spremni su da sarađuju sa vama jer znaju šta nudite.

Zamorni projekat koji uključuje mnogo moždane snage sada je lakše upravljiv sa Merkurom i Venerom u ovoj poziciji vašeg horoskopa. Korisno je da sada postavite svoje ciljeve dok vam je nivo samopouzdanja na vrhuncu. Možete graditi i rasti narednih nekoliko nedelja sve dok niste impulsivni.

4. Škorpija – zaboravite prošlost, kreće novi ciklus

Ako se u poslednje vreme osećate zaglavljeno, Merkur u Vodoliji otklanja sve prepreke, prizemljuje vas i tera vas da istražite prošlost kako biste mogli da krenete dalje. Iako bi se ovo moglo osećati kao emocionalno teška energija, pomoći će vam da prekinete sve veze sa prošlošću jer će snažna energija Vodolije započeti novi ciklus.

Verovatno imate sve veću radoznalost u vezi sa svojim porodičnim korenima i istorijom. Ovo je dobro vreme da se oslonite na svoje detektivske sposobnosti i istraživanje, jer trenutno imate puno strpljenja. Otkrivate priče, poruke i teme koje su možda bile skrivene, ali sa Suncem takođe u Vodoliji, stvari izlaze na videlo.

Pomirenje je rezultat ovog perioda jer vas Merkur izbacuje iz vaše zone udobnosti, pomažući vam da se oslobodite zamerki, čak i ako se to sada može činiti nemogućim. Međutim, Pluton u Vodoliji vam pokazuje da je ovo novi početak kada zatvorite vrata portala prošlosti. Merkur u Vodoliji aktivira vaše odnose, omogućavajući vam da upoznate nove ljude, zabavite se, zalečite svoje rane i otvorite svoje srce ljubavi.

(Krstarica/YourTango)

