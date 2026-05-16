Sve se odlično odvija za 3 znaka posle 16. maja 2026. Mlad Mesec u Biku donosi osećaj sigurnosti i sreće

Mlad Mesec u Biku donosi sigurnost i inspiraciju za Vagu, Škorpiju i Jarca od 16. maja. Sve se odlično odvija za ova 3 znaka.

Posle 16. maja 2026. godine, stvari konačno idu na dobro za tri horoskopska znaka. Ako postoji nešto što svi u poslednje vreme žudimo, to je stabilnost. Sa mladim Mesecom u Biku na nebu, dobićemo to, jer sve se odlično odvija od 16. maja.

Trenutno nismo na mestu gde želimo da preuzimamo rizike koji nisu zagarantovani. Želimo da znamo da smo, jednostavno, bezbedni. Za ove astrološke znake, važno je da se to desi, a ne da čekamo da to neko drugi uradi umesto nas. Na ovaj dan stvaramo velike stvari, a većina toga se vrti oko osećaja sigurnosti i sreće. Sve se odlično odvija za ova tri astrološka znaka.

1. Jarac – inspirisani ste i produktivni

Ne verujete samo tuđim rečima kada vam kažu da će sve biti u redu. Vi idete korak dalje i to sami ostvarujete.

Ovih dana se osećate dobro, Jarče. Kao da ste zaobišli mnogo nepotrebnog bola i anksioznosti jednostavno odlukom da ako će ovde biti promena, onda vi želite da budete taj koji će je doneti.

Tokom mladog Meseca u Biku, osećate se i inspirisano i potpuno produktivno. Radovali ste se nečemu čemu ćete se radovati. Sada to imate i spremni ste da preduzmete akciju. U subotu se stvari konačno odvijaju u vašu korist.

2. Škorpija – vaša sudbina je u vašim rukama

Sada znate da život bez sigurnosti jednostavno nije za vas. Divite se onima koji se mogu odlučiti za spontanost, ali to jednostavno nije vaša ličnost. Volite da znate gde je sve i da je sve sigurno. Niste neko ko se nada najboljem.

Želite svoju stabilnost i želite da vam se to dokaže. Iako ništa u životu nije sigurno, definitivno ste zainteresovani da se što više približite stabilnoj situaciji.

Sve što vam je zaista potrebno da biste ovo postigli jeste da verujete da je to vaša sudbina. Energija mladog Meseca u Biku u subotu vas puni energijom i daje vam do znanja da je vaša sudbina u vašim rukama. Sada stvari mogu doći na svoje mesto, i sve je to zahvaljujući vama.

3. Vaga – počinje vreme stabilnosti

Ulazite u veoma očiglednu eru stabilnosti. Mnogo toga je zbog vaše duboke želje da se osećate sigurno i bezbedno. Ne ostavljate samo ta osećanja da se odmore. U subotu radite nešto povodom njih.

Veoma ste inspirisani mladim Mesecom u Biku, a ova lunacija je ono što vas podiže na noge. Ako je potrebno da dođe do promena, spremni ste da ih ostvarite. Nećete sedeti skrštenih ruku i čekati da to neko drugi uradi umesto vas.

Sada znate da se nećete zadovoljiti ni sa čim manjim od onoga što vas čini apsolutno prijatnim. U subotu shvatate i da nikada ne mora biti drugačije. Zaslužujete ovo i učinićete sve što je potrebno da to dobijete.

