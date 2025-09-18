Sve se preokreće: Najviše sreće naredne nedelje imaće ova 3 znaka, bolji život i srećni dani su pred njima

Sunce prelazi u Vagu u ponedeljak, 22. septembra, Mars se istog dana takođe kreće u Škorpiju. Sezona Vage stiže sa naletom uzbuđenja i želje, mada se zapravo radi o učenju da se radi zajedno za veće dobro.

Vreme je da dozvolite sebi da krenete napred. Obzirom da Mars prelazi u intenzivnu Škorpiju, ove teme se pojačavaju i počećete da se manje brinete o tome šta drugi misle, a više o tome kako se vi osećate.

Energija će biti električna u početku nedelje sa sezonom Vage i Marsom u Škorpiji. Zatim, kada Sunce u Vagi napravi trigon sa retrogradnim Uranom u Blizancima u utorak, 23. septembra, bićete spremni da promenite svoj život na najbolji mogući način.

Dok Sunce u Vagi naglašava korisne veze u vašem životu, retrogradni Uran u Blizancima će vam pomoći da maksimalno iskoristite neočekivane promene i prilike. Uran je veliki buditelj kosmosa, pomažući vam da preusmerite svoj život na iznenađujuće načine.

Naredne nedelje, sve se vrti oko života koji je u skladu sa tim ko ste i za šta se zalažete.

1. Ribe: Ponovo usklađujete život sa svojom istinom

Ove nedelje, vaša sreća se konačno vraća, drage Ribe. U ponedeljak, 22. septembra, Mars će preći u Škorpiju, pokrećući teme sreće, obilja i novih početaka. Energija Škorpije stvara zamah potreban za novi početak, što je ključno za privlačenje sreće i dopuštanje da vaš život istinski predstavlja ono što jeste.

Mars će biti u Škorpiji od ponedeljka, 22. septembra, do 4. novembra, stvarajući vam mogućnosti za putovanja, pokretanje novog posla ili biznisa, zaljubljivanje i osećaj da se vaš život ponovo usklađuje sa vašom istinom.

Škorpija vlada dubinama, i zbog toga, istinom. Morate doći do korena onoga kako želite da vaš život izgleda, a zatim biti spremni da preduzmete akciju da biste to stvorili.

Ovo nije energija koja će vas naterati da jednostavno privučete blagoslove ili posmatrate kako se sve odvija. Umesto toga, zahtevaće da se preselite na mesto akcije kako biste mogli da manifestujete život o kome ste sanjali.

2. Vodolija: Prigrlite pomoć

Sezona Vage počeće u ponedeljak, 22. septembra, ističući teme saradnje, sreće, obilja i novih početaka. Sa Suncem u ovom vazdušnom znaku do 22. oktobra, vođeni ste da preduzmete akciju; međutim, važno je da ne pokušavate da idete sami.

Bilo da je u pitanju prijatelj, poslovni partner ili ljubavnik, predodređeno vam je da tokom ovog perioda stvorite bogat novi početak uz pomoć drugog. Ostavite iza sebe taj mentalitet koji kaže da ako želite da se nešto uradi kako treba, morate to učiniti sami. Umesto toga, prigrlite moć rada sa korisnim vezama.

Kada počne sezona Vage, sve oči su uprte u vas. Ovaj vazdušni znak predstavlja vaš najbolji i najpovezaniji život. Nešto vuče vašu dušu i poziva vas na pažnju.

Ne odbacujte nikakva intuitivna osećanja ili ideje kao slučajne i dozvolite sebi da se poverite pouzdanom izvoru. Deljenjem svojih ideja sa nekim u svom životu, možete kreirati plan da prigrlite novi početak za kojim ste čeznuli.

3. Vaga: Stavite sebe na prvo mesto

Morate odlučiti kakav život želite da živite. Ovo je sezona Vage, što znači da je to i vaš solarni povratak ili rođendan. Ovo je prilika da razmislite i oslobodite se svega što se dogodilo tokom prošle godine kako biste mogli da napravite prostor za novi početak.

Iako je prošlost bila ključna da vas dovede do ovog trenutka u vašem životu, ona ne definiše kuda ćete dalje ići. Dozvolite sebi da se oslobodite onoga što vas opterećuje kako biste se mogli povezati sa svojim pravim ja i vrstom života kakav zaista želite da živite.

Ovaj period vašeg života je o vama, i morate sebe staviti na prvo mesto kako biste privukli sreću i izobilje koje želite, prenosi YourTango.

