Sve stariji ali sve i opasniji: Kažu da ljudi u ovim znakovima horoskopa imaju mistične moći…moći veštice!

To čak mogu da pokažu i svojom pojavom ili ponašanjem iako vam to neće biti očigledno na prvi pogled.

Možda se uvek oblači u crno, ima neka čudna predviđanja koja se ostvaruju, ili tvrde da stvari dolaze magičnim putevima.

Svaki horoskopski znak može imati „veštičju“ energiju, ali neki su posebno povezani sa svojim unutrašnjim čarobnim moćima. Otkrijte koji znakovi Zodijaka kriju najviše veštica i kako se njihove moći manifestuju.

Bik: Veštica prirode

Bik, zemljani znak poznat po svojoj praktičnosti i vezi s prirodom, prirodno je povezan s veštičarenjem. Njihova duboka povezanost sa zemljom daje im dar da neguju i stvaraju harmoniju u svom okruženju.

Biku je priroda glavni izvor snage – od kristala poput aventurina, žada i ahata, do biljaka i začina koji unose ravnotežu i lepotu u njihov život. Ove veštice imaju sposobnost da pretvore bilo koji prostor u oazu mira i energije. Njihovi rituali često uključuju upotrebu sveća, tamjana i prirodnih ulja, dok ih snažna intuicija vodi ka kreiranju zaštitnih i lekovitih čarolija.

Rak: Mesečeva veštica

Rakovima vlada Mesec, simbol intuicije, emocija i božanske ženstvenosti. Njihova povezanost s Mesečevim fazama čini ih posebno moćnima u ritualima koji zahtevaju precizno vreme.

Mesečeve faze utiču na njihove emocije i energiju, pa Rakovi veštice često koriste mesečev kamen, srebrne simbole i vodu kao alate za svoje čarolije.

Njihovi rituali mogu uključivati noćne ceremonije pod mesečinom, meditacije na otvorenom i pravljenje eliksira koji donose mir i balans. Rakovi su poznati po tome što koriste svoju duboku empatiju da bi pomogli drugima, stvarajući emocionalne štitove i podršku kroz magične prakse.

Škorpija: Tamna magična veštica

Škorpije su poznate po svojoj magnetičnoj i misterioznoj prirodi, koja ih čini prirodnim vešticama tamne magije. Njihova povezanost s Plutonom, planetom transformacije, omogućava im da manipulišu energijama i situacijama.

Škorpije su majstori u izvođenju rituala za zaštitu, transformaciju i osvetu. Njihovi omiljeni alati uključuju crne sveće, ogledala za proricanje i esencijalna ulja poput ruzmarina i pačulija.

Njihova intuicija je izuzetno jaka, što im omogućava da pročitaju ljude i situacije na dubokom nivou. Njihove čarolije često se izvode noću, kada je energija najintenzivnija, a rezultati njihovih magijskih praksi su gotovo uvek precizni i snažni.

Vodolija: Svetlosna veštica

Vodolije su vizionari Zodijaka, a njihova uloga svetlosne veštice dolazi iz dubokog osećaja misije da poboljšaju svet. Vodolije su pod simbolom vodonoše, što ih čini prirodnim isceliteljima i nosiocima promena.

Njihove moći su usmerene ka kolektivnom dobru, inspiraciji i stvaranju boljeg društva. Svetlosne veštice koriste ljubičasto kamenje poput ametista i dnevne rituale kako bi podigle kolektivnu svest.

Vodolije su takođe poznate po tome što koriste svoje snove kao alate za proricanje, često beležeći vizije u dnevnicima snova. Njihove čarolije uključuju upotrebu svetlosti i energije za stvaranje harmoničnog i saosećajnog okruženja.

Ribe: Veštice manifestacije

Ribe, kao najduhovniji znak Zodijaka, imaju duboku vezu s Neptunom i Jupiterom, što im omogućava da manipulišu energijama na suptilan, ali moćan način. Njihove moći leže u manifestaciji, korišćenju imaginacije i dubokoj povezanosti sa nesvesnim.

Ribe često koriste vodu kao medij za svoje rituale, bilo kroz meditativne kupke, upotrebu činija s vodom ili stvaranje eliksira. Njihovi omiljeni kristali uključuju plavi čipkasti ahat, lapis lazuli i larimar, koji pomažu u fokusiranju njihovih moći.

Osobe rođene u znaku Riba su poznate po tome što intuitivno osećaju potrebe drugih i često stvaraju zaštitne barijere i rituale koji donose emocionalni mir i duhovno isceljenje.

(24sevan)

