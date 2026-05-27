Sve što dodirnu pretvoriće u zlato: 3 znaka koja od danas ulaze u period neverovatne sreće i bogatstva

Period sreće i bogatstva počinje od 27. maja za tri znaka. Proverite da li ste među njima i šta vas tačno čeka.

Od 27. maja tri znaka ulaze u period sreće i bogatstva koji se ne dešava baš svake godine. Planete su se namestile tako da Bik, Devica i Ribe konačno osećaju kako se vrata otvaraju sama od sebe – bez guranja, bez nervoze i bez onog teškog „zapinjanja“ na koje su navikli.

Trenutno nema mesta za prazne priče i maglu. Ovo što se dešava nije nebeska sreća, već čista logika – odradili ste ono što ste morali, a pritisak konačno popušta.

Do kraja juna ne očekujte čuda, već povratak onoga što ste otpisali. Onog poziva, one prilike ili onog duga koji ste davno zaboravili. Kockice se konačno slažu onako kako ste vi planirali.

Šta tačno znači ova promena?

Nije reč o brzopletim dobicima, već o laganom, ali sigurnom „otvaranju“ puteva. Od finansija do mira u kući, sve počinje da leže na svoje mesto. Najveći dobitak ovih dana nije cifra na računu, već onaj osećaj kada konačno prodišete – onaj trenutak kada pritisak koji vas je mesecima stiskao u grudima jednostavno nestane.

Bik: Stari dug koji ste otpisali vraća se na sto

Bikovima se otvara materijalna sreća kakva nije bila tu još od prošlog leta. U sredu ili četvrtak stiže informacija o novcu za koji ste mislili da je propao, najverovatnije od osobe iz porodice ili starog poslodavca. Nemojte odbiti sastanak koji vam deluje kao gubljenje vremena. Tu je ključ.

Hrana, kuća, mir, sve dolazi na svoje mesto. Bik najbolje radi kada ne juri, pa se ovaj talas finansijske sreće ne meri brzinom već stabilnošću. U prvoj polovini juna razmislite o jednoj kupovini koju ste odlagali, ne luksuz, već nešto što vam štedi vreme svaki dan.

Devica: Posao koji ste odbili dva puta vraća se po treći

Greška koju Devica obično pravi. Previše proverava, premalo prihvata. Ovaj period blagostanja traži od vas suprotno, da kažete da pre nego što sve raščlanite na sitne delove.

Tokom narednih dana stiže poslovna ponuda koja na papiru deluje skromno, a u stvarnosti otvara mrežu poznanstava koja vredi mnogo više od početne plate. Petak je dan kada se odlučuje. Ako vam neko pomene konsultaciju, projekat sa strane ili kratak ugovor, Device, slušajte ime te osobe pažljivo. Ono se vraća do kraja meseca.

Ribe: Ljudi se vraćaju i donose novac sa sobom

Ribama astrološki dobitnici dolaze kroz veze, ne kroz tabele. Neko koga niste čuli mesecima šalje poruku koja menja ton cele nedelje. Verovatno je u pitanju osoba sa kojom ste nekada radili ili delili stan u studentskim danima.

Ne ulazite u dogovor odmah. Sačekajte da prođe vikend, pa pristanite. Ribe imaju tendenciju da se rastope pred toplom rečju, a baš tu vrebaju najlepše prilike koje će se pokazati tek kasnije. Vaš osećaj je tačan, samo ga ne ubrzavajte.

Greška koja može da poništi period sreće i bogatstva

Svi srećni periodi imaju jednu istu zamku. Kada krene, čovek pomisli da je tako zauvek, pa počne da troši unapred. Nemojte. Ovaj talas traje do sredine leta, ne duže. Stavite jednu trećinu sa strane čim stigne prvi neočekivani priliv, i bićete mirni do jeseni.

