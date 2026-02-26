Sve što treba da znate o znaku Ribe, evo zašto su posebni!

Sve što treba da znate jeste da su predodređeni za patnju i tragiku. Puno su osetljivi i žive u svom romantičnom svetu.

Ako u vezi s partnerom iz znaka Ribe ili o njemu tek maštate, reč je o znaku rođenom između 19. februara i 20. marta. Ovde je sve što treba da znate o ovom znaku, i ovaj vodič može pomoći da ga bolje razumete.

RIBE

Od 19. februara do 20. marta

To je vodeni ženski znak koji je pod vlašću i uticajem Jupitera. Takođe se oseća i uticaj Neptuna.

Sve što treba da znate jeste da su rođeni pod ovim znakom su predodređeni za patnju i tragiku. Preterano su osetljivi i žive u svom romantičnom svetu, koji je sazidan od najpoetičnijih i potpuno nestvarnih elemenata. Toliko se znaju zaneti u svet svoje prevelike fantazije da vrlo često izgube tlo realnosti pod sobom i skrenu na staze osobenjaštva. Plašljivi su i kao da nemaju dovoljno hrabrosti da se probijaju napred, ali to njima ne smeta. Oni uživaju pomažući drugama a za sebe zadržavaju pravo da večito pate i tvrde da su nesrećni.

Nesebični u pružanju pomoći

Žele svima da pomognu i u tome često preteruju. Ne znaju nikada da odbiju zatraženu pomoć. Nemoćni su i onda kada treba da dokazuju svoje vrednosti. Ali iz svakakvih neprilika u koje upadaju izvlači ih njihova dobra sreća, a pošto ljudi rođeni u ovom znaku nemaju loš karakter i svi ih vole, to je dovoljno da čovek bude srećan.

He vole velike poduhvate i preteranu aktivnost, izbegavaju svaku nervozu i gledaju da se što bolje provedu a da što manje rade. Traže prijatelje da bi im bili od koristi. Večito pomažu druge i zato se stalno bore. Osećaju se dužni da sve nauče i da sve znaju. Bojažljivi su, ali na poseban način i zbog toga su vredni poštovanja. Ti ljudi malo govore, radije se postavljaju iza stavova drugih. Drugi ih lako navedu da se bore za ljih, a oni na to još i zahvaljuju i trude se na sve načine da opravdaju to poverenje.

Ali i pored svega su veoma časni, miroljubivi i pametni, a možda malo više i emotivni.

Veoma su naklonjeni slikarstvu i tu tek dolaze do punog izražaja. Puni su duha i zato ne podnose nikakvu organizovanost stvari. Večito sanjare, veliki su boemi i iznad svega vole neposrednost i spontanost. Nikakav rad i sjaj im ne mogu nadoknaditi njihov romantični nered, njihovo carstvo fantazije. Bez obzira na sve ostalo, uvek žele da se vrate u to svoje carstvo fantazije i sve ostalo im je vrlo strano.

Deluju nezainteresovano i neodlučno

Kvaliteti su im okretnost, miroljubivost i snalažljivost, a mane nezainteresovanost i neodlučnost.

Oboljevaju od plućnih bolesti i groznice.

Neodlučnost će biti njihova najveća smetnja u postizanju nekih značajnih uspeha na poslovnom poslu. Mogu doći do velikog bogatstva, samo moraju da imaju više poverenja u svoja sopstvena razmišljanja i da izbegavaju da prihvataju svaki savet koji im se sa strane da. Oni imaju interesa za više stvari i za njih će biti problem kojeg posla da se prihvate. Moraju da se priviknu na određeni red i da uspostave svoje principe u životu.

Njihovo veliko interesovanje za masu stvari dovodi ih dotle da uludo troše energiju na beskorisne stvari i zato pravi uspeh dolazi tek onda ako se posvete samo jednom pozivu.

Imaće uspeha u finansijskim profesijama i poslovima koji su indirektno povezani sa umetnostima. Njihovom uspehu doprinosi i velika popularnost koju uživaju u društvu.

Srećni brojevi su im dva, tri, povoljni dani poneleljak i utorak a boje crvena i ljubičasta.

Poznate ličnosti rođene u ovome znaku su Viktor Igo, Monteskije, Renan, Saša Gitri, Branko Radičević, Petar Preradović, Ferdo Šišić.

