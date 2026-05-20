Sve teškoće nestaju za 4 kineska znaka posle 20. maja, konačno će ukloniti nekoga ili nešto iz svog života

Četiri kineska horoskopska znaka posle 20. maja 2026. ukloniće nekoga ili nešto iz svog života. Sa tim i sve teškoće koje su ih dugo mučile konačno završavaju. Danas je Dan uklanjanja drvenog konja tokom meseca vodene zmije i godine konja.
Ponekad jednostavno morate da obrišete ploču i počnete sve ispočetka. Pošto je sreda Dan uklanjanja, upravo se to dešava. Sve stvari za koje ste mislili da možete jednog dana da popravite podležu preispitivanju. Čak i ako se u početku čini kao neuspeh, to je manje-više trenutak resetovanja.
Jedina stvar koja će vam pomoći da stignete tamo jeste da se oprostite od izvora poremećaja, a puštanje je upravo način zbog kojeg sve teškoće nestaju za ove kineske horoskopske znake.
1. Konj – oduvek ste želeli nečeg da se oslobodite
Sreda, 20. maja vaš je dan. Oduvek ste želeli da se rešite svih sitnih papira i uspomena sakupljenih tokom godina. Duboko u sebi, vi ste minimalista. Volite čiste prostore i sobe bez nereda koje vam omogućavaju da se fokusirate, a energija ostane lagana. Kada se probudite i vidite stvari u svojoj sobi, odmah pomislite koliko bi volelil da ih nema.
Sve teškoće koje vas muče definisane su lažnim osećajem odgovornosti prema drugima. Poverovali ste u verovanje da morate imati stvari koje ćete ostaviti sledećoj generaciji. Ali, mislite da je bolje da ih donirate sada umesto da čekate dan u budućnosti. To je dovelo do nereda, a vi prezirete nered.
U sredu počinjete da gledate na stvari drugačije i umesto toga idete za svojim unutrašnjim kompasom. Glas u sebi pobeđuje. Zbogom lažnom osećaju dužnosti, i zdravo tome da učinite ono što možete da pomognete svetu upravo sada.
2. Zmija – uklonićete konačno nekoga iz svog života danas
Osećali ste se loše u vezi toliko dugo, ali si čekali i načekali da vidite da li će druga osoba nešto reći. Nisu rekli. Niste ni vi, ali sreda, 20. maja donosi promenu i vi ste spremni da kažete šta osećate. Na vama je da budete odrasla osoba i da kažete tešku stvar.
Nije lako ukloniti nekoga iz svog svakodnevnog života, posebno ako je to neko od koga ste zavisili neko vreme. Ali to je deo problema. Ponekad je potrebno malo poremećaja da bi se videlo da li je nešto zaista suđeno. Dakle, danas je dan kada odlučujete da kažete da vam je potreban prostor. Koliko dugo, ne znaš, ali je bolje nego da se pretvarate da je sve u redu.
3. Bivol – čistoća vam je oblik terapije
Dubinsko čišćenje nije previše tražiti. Volite ideju da se vaš lični prostor pere od vrha do dna. 20. maja shvatate da dobre vile čišćenja ne dolaze, tako da je sve na vama. To je skoro oblik terapije. Umesto da se plašite celog procesa, zamišljate sebe aktivno produktivnog sa muzikom, razmišljajući i osećajući se kao da imate kontrolu nad svojim životom.
Život se čini kao čist početak kada zatvorite vrata pred neredom i prljavštinom. Sve teškoće su vam skoro uvek povezane sa tim kako se osećate u vezi sa svojim ličnim prostorom. Umesto da to odlažete ili zapošljavate nekoga, ili se žalite da to uradi druga osoba, oslanjate se na sebe jer znate da je to za vaše mentalno zdravlje i da ste vi najbolja osoba za taj posao.
4. Petao – ovo je savršen dan za isključivanje obaveštenja
Otvoreni ste za komunikaciju sa svojom višom silom, ali u poslednje vreme izgleda kao da je vaša viša sila nestala. Vodite jednosmerni monolog. Tražite ovo ili ono, a zauzvrat dobijate samo tišinu. Nema sekvencijalnih brojeva i nema znakova ili potvrda. Samo mrtva tišina. Bilo je to zaista teško vreme koje vas je šokiralo do srži. Međutim, 20. maja odlučujete da stanete i shvatite ovo.
Fokusiraćete se na meditaciju ili vođenje dnevnika. Suština je da ste odlučili da više niste otvoreni za slučajne događaje. Lovićete univerzum da biste čuli šta ima da kaže. Isključićete obaveštenja i nećete osuđivati skrolovanje fida. Sreda je savršen dan da se to desi.
