Svemir odgovara na vaše molitve: 4 horoskopska znaka sada dobijaju sve što su tražili

Kako Merkur 18. septembra 2025. ulazi u znak Vage, počinje period pun božanske podrške koji će trajati do 6. oktobra. Pod vlašću Venere, ovaj tranzit unosi više ljubavi u naše odnose i posao, otvara vrata za razigrane razgovore uz uticaj Urana i duboke transformacije kroz trigone sa Plutonom.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovnovi će osetiti izuzetan nalet energije u partnerskim odnosima. Strastvena i neposredna komunikacija biće naglašena, a Merkur u Vagi pomaže vam da izrazite kreativnost i usvojite diplomatski pristup u vezama. Samci će postati bolji prijatelji ili poslovni partneri, dok će oni u vezama komunicirati efikasnije, fokusirajući se na mir umesto na pobede u raspravama.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rakovi se okreću porodici i novim počecima, uz naglasak na samonegu i lepotu doma. Ovo je idealno vreme za renoviranje ili dekoraciju prostora, jer vam Merkur u Vagi donosi sjajne ideje i podstiče kreativnost. Bićete raspoloženiji za slavlje, gostoprimstvo i istraživanje korena svoje porodice, što može doneti značajne uvide i smirenje.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vage ulaze u fazu intenzivnog samopouzdanja i rasta. Povezivanje Merkura sa Plutonom pojačava vašu maštu i inspiraciju, pomažući vam da preuzmete vođstvo i definišete tip ljudi kojima želite okružiti svoj život. Nakon nemirnog uticaja Marsa, sada blistate šarmom i jasnoćom, privlačeći prave prilike i ljude koji će vam dugoročno promeniti pogled na ljubav i odnose.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarcima Merkur donosi mogućnost umrežavanja i jačanja javnog imidža. Sastanci sa inspirativnim i intelektualnim osobama staviće vas u centar pažnje i pomoći vam da razvijate liderske veštine. Nakon što ste bili pod pritiskom Marsa, sada će vaša reč imati veću težinu, što vam omogućava da popravite odnose na poslu ili u školi i postanete cenjeni mentor ili saradnik

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com