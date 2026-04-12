Svi snovi se ostvaruju za 4 znaka do kraja aprila, savladali su Zakon privlačnosti

Svi snovi se konačno ostvaruju za Ribe, Blizance, Ovna i Bika. Uložili su pravo vreme i trud u stvaranje života koji žele.

Ovo je veliki mesec za četiri horoskopska znaka. Svi snovi se ostvaruju do kraja aprila 2026. godine

Prema rečima astrološkinje Ejmi Demur, ovi znaci se „ponovo rađaju u potpuno drugačije ljude“ dok počinju da vide kako se njihovi najluđi snovi ostvaruju u stvarnosti.

Prava promena zahteva više od pukog verovanja, mada je to deo toga. Oni koji vide da se njihove manifestacije ostvaruju savladali su Zakon privlačnosti i uložili su pravo vreme i trud u stvaranje života koji žele. Svi snovi se ostvaruju i to je upravo ono što ovi astrološki znaci rade ovog meseca.

1. Bik – dugoročni uspeh i stabilnost karijere

Kada Uran, planeta koja vlada nepredvidivošću, napusti vaš znak na kraju meseca, završava se „osmogodišnji karmički ciklus borbe i haosa“, rekla je Demur.

Od kada je Uran prvi put ušao u Bika 2018. godine, verovatno ste doživeli gubitak i razočaranje u svim oblastima svog života. Ali nikada niste prestali da se manifestujete, a univerzum je to primetio. U budućnosti, život će sigurno postati lakši kako se ove manifestacije i svi snovi počnu da se ostvaruju.

Kako mesec bude odmicao, „konačno ćete moći da postignete dugoročni uspeh i stabilnost u karijeri i u svojim vezama kao nikada ranije“, prema Demurovoj.

Pored toga, Venera, planeta novca, je u vašem znaku. Dakle, sa svom ovom magnetnom energijom, budite spremni da sve što ste manifestovali polako počne da se ostvaruje.

2. Ovan – imaćete više karme nego ikad

Sa toliko energije u vašem znaku ovog meseca, april je veoma nabijen mesec za vas, Ovnove. Ovo je upravo zamah koji vam je potreban da biste ostvarili svoje manifestacije.

U stvari, ovog meseca, „imate jednu od najvećih transformacija koje ste imali godinama“, rekla je Demur. „Imaćete više karme koja se uliva u vaš život nego ikada ranije.“

To znači da ako ste se zaista trudili, očekujte da budete nagrađeni. Bilo da je u pitanju vaša karijera ili vaši odnosi, očekujte da ćete iskusiti izobilje kao nikada ranije. Naučili ste te karmičke lekcije i spremni ste da krenete napred u životu. Sada je vreme da vredno radite i gledate kako vaši blagoslovi rastu.

3. Blizanci – što više truda, veća pobeda

Sa Uranom, planetom iznenadnih promena, koji se kreće u vaš znak 25. aprila, ovaj mesec označava početak nove ere „brzog napretka i ubrzanih rezultata“, objasnila je Demur. To znači da će se sve te manifestacije u koje ste ulagali svoju energiju ostvariti pre nego kasnije.

Ako ste doživeli stagnaciju ili se osećate zaglavljeno u životu, dobra vest je da to neće trajati zauvek. U stvari, najgore je skoro prošlo. Očekujte da ćete osigurati ogromne pobede što više truda uložite.

4. Ribe – možete da stekne ogromno priznanje i slavu

April je divan mesec za vas, svi snovi se ostvaruju. Kao što je Demur objasnila: „Ovo je mesec u kome možete veoma brzo steći ogromno priznanje i slavu.“

Od jačanja vašeg ugleda do stvaranja talasa u vašoj karijeri, očekujte da će svi biti privučeni vašom energijom u aprilu.

„Vaš život verovatno je bio izuzetno spor i stagnan tokom proteklog meseca. Bili ste pod velikim uticajem retrogradnog Merkura“. Merkur i Mars su započeli mesec u vašem znaku, dajući vam ogroman podsticaj u popularnosti i pokretačkoj snazi.

Kako se obe planete kreću ka Ovnu, vaš život počinje da ubrzava tempo dok počinjete da se ubrzavate ka svojim ciljevima.

