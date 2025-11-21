Tajanstvena sloboda: 5 horoskopskih znakova konačno se oslobađaju prošlosti do kraja novembra 2025.

Ako ste rođeni u jednom od ovih 5 znakova, vi zaslužujete da ostavite prošlost iza sebe — i univerzum vam daje alat da to zaista učinite.

U narednim nedeljama, pet horoskopskih znakova ima retku priliku da zaista ostavi prošlost iza sebe. Do kraja novembra 2025. karmički događaji će izroniti — ali ovoga puta oni biraju da li konačno oslobađaju prošlosti ili ostavljaju stare bolne obrasce.

Astrološkinja Camila Regina upozorava da je novembar „mesec sudbinskih povrataka“, u kojem se ono što je bilo potisnuto emocionalno vraća. Međutim, umesto da vas zarobi, ova energija vam daje snagu da odgovorite na potpuno nov način — jer vi više niste ista osoba.

Ko su ti horoskopski znakovi i šta ih oslobađa?

1. Blizanci

Regina kaže da se neizgovorene reči ponovo javljaju — i to brzo. Merkur je retrogradan do 29. novembra, što zahteva da birate reči mudro. Ako ste oprezni, možete postići proboj, posebno u ljubavnoj vezi: razrešiti bolesti i pokrenuti pomirenje, ali i napraviti zdrav kraj.

2. Škorpija

Za vas je ovo mesec potpunog resetovanja identiteta. Iz prošlosti može da se vrati osoba, ali ključ je u tome: da li i dalje težite intenzivnosti radi intenzivnosti, ili ste spremni za nešto dublje i istinitije. Regina ističe da vam je data šansa za preporod — ali samo ako priznate svoju novu verziju sebe.

3. Ribe

Duboke emocije izranjaju — bilo da je reč o ljubavi ili moći. Potrebna vam je iskrenost i emotivna sigurnost, pa ste spremni da presečete veze koje ne zadovoljavaju. Regina upozorava da će vam srce možda „puknuti“, ali upravo je to deo procesa čišćenja: rastete ka nečemu stvarnom, dugoročnom i stabilnom.

4. Bik

Do kraja novembra, neko iz vaše prošlosti može stupiti u kontakt — poruka, DM ili slučajan susret. Ali univerzum vas poziva da ne ponavljate stare obrasce. Regina naglašava: vratite se samo ako energija te veze zaista nosi nešto novo. Nije lako, ali je vrlo oslobađajuće.

5. Strelac

Često ste se osećali zarobljeno, kao da ponavljate istu priču. Regina kaže da ćete konačno videti karmičku vezu onakvu kakva jeste — bez iluzija. To vam može pomoći da presečete lanac i pustite ono što vas je držalo. Nije to izdajstvo — to je evolucija.

Zašto se baš sada dešava oslobađanje?

Regina navodi da su karmički događaji posebno intenzivni u novembru jer se mnogo toga emocionalno aktivira.

Vi sada imate unutrašnju snagu koju ranije niste imali — više ne morate ponavljati stare lekcije.

Ovo nije samo ponavljanje prošlosti — ovo je prilika da izaberete novi put i napravite istinski kraj onome što vas je kočilo.

Kako iskoristiti ovu energiju praktično?

Reflektujte i zapišite — Vodite dnevnik o tome šta se vraća iz vaše prošlosti i kako se osećate.

— Vodite dnevnik o tome šta se vraća iz vaše prošlosti i kako se osećate. Birajte reči — Posebno ako ste Blizanci, pazite šta kažete. Misli su moćne, ali reči ostavljaju trag.

— Posebno ako ste Blizanci, pazite šta kažete. Misli su moćne, ali reči ostavljaju trag. Postavite granice — Za Bikove i Ribe, ovo je vreme kada treba jasno odrediti šta više ne prihvatate.

— Za Bikove i Ribe, ovo je vreme kada treba jasno odrediti šta više ne prihvatate. Rad na identitetu — Škorpije, postavite sebi pitanje: ko ste sada, nakon svega što ste prošli?

— Škorpije, postavite sebi pitanje: ko ste sada, nakon svega što ste prošli? Pustite karmičke veze — Ako vam Strelac pokazuje — vidite ih, priznajete šta je, i odlučite da li je vreme da pustite.

Zaključak

Do kraja novembra 2025. imate jedinstvenu astrološku priliku da prekinete obrasce koji vas koče. Ako ste Blizanci, Škorpija, Ribe, Bik ili Strelac — ovo nije samo astrološka priča — to je vaš momenat oslobađanja. Prihvatite promenu, slušajte sebe i dozvolite sebi da kročite u novu fazu sa lakoćom i samopouzdanjem.

Vi zaslužujete da ostavite prošlost iza sebe — i univerzum vam daje alat da to zaista učinite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com