Tajna kineskog kalendara starog 3.000 godina: Ako ste rođeni na ove datume, sudbina vam je namenila bogatstvo i sreću

Kineski kalendar star više od 3.000 godina i dalje intrigira jer se veruje da otkriva sudbinu, karakter i životnu sreću.
Za razliku od zapadnog horoskopa, kineska astrologija se zasniva na godini rođenja, pri čemu je svaka povezana sa jednom od 12 životinja.
Ipak, poseban značaj imaju datumi rođenja, jer oni dodatno oblikuju životni put.
Srećni datumi kineskog kalendara
Pacov
Srećni datumi: 4. i 13.
Godine rođenja: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Rođeni 4. uživaju stabilan život i bogatstvo u zrelijim godinama.
Rođeni 13. blagosloveni su uspehom, dugovečnošću i karijernim napretkom.
Vo (Bivo)
Srećni datumi: 13. i 27.
Godine rođenja: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Rođeni 13. su mudri i poštovani, okruženi podrškom.
Rođeni 27. poznati su po iskrenosti i velikodušnosti.
Tigar
Srećni datumi: 16. i 27.
Godine rođenja: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Rođeni 16. imaju bogat i uzbudljiv život.
Rođeni 27. brzo napreduju u karijeri i ostvaruju skladan brak.
Zec
Srećni datumi: 26. i 29.
Godine rođenja: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Rođeni 26. ističu se inteligencijom i ugledom.
Rođeni 29. uživaju sreću u poslu i porodici
Zmaj
Srećni datumi: 1. i 16.
Godine rođenja: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Rođeni 1. lako napreduju i dostižu visoke pozicije.
Rođeni 16. su izuzetno inteligentni, često uspešni u nauci.
Zmija
Srećni datumi: 1. i 23.
Godine rođenja: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Rođeni 1. imaju život ispunjen srećnim događajima.
Rođeni 23. su mudri i hrabri, često uspešni u politici ili biznisu.
Konj
Srećni datumi: 5. i 20.
Godine rođenja: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Rođeni 5. biraju akademsku karijeru.
Rođeni 20. uživaju bogatstvo, moć i veliku porodicu.
Koza
Srećni datumi: 7. i 30.
Godine rođenja: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Rođeni 7. imaju dar za pregovore i politiku.
Rođeni 30. poseduju mnoge talente i uspeh u različitim oblastima.
Majmun
Srećni datumi: 14. i 28.
Godine rođenja: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Rođeni 14. stiču bogatstvo i verne prijatelje.
Rođeni 28. vode život bez velikih prepreka.
Petao
Srećni datumi: 4. i 26.
Godine rođenja: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Rođeni 4. predodređeni su za visoke položaje.
Rođeni 26. razvijaju sopstveni uspešan biznis.
Pas
Srećni datumi: 7. i 28.
Godine rođenja: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Rođeni 7. imaju dug život i dobro zdravlje.
Rođeni 28. su poštovani i okruženi vernim prijateljima.
Svinja
Srećni datumi: 17. i 24.
Godine rođenja: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Rođeni 17. poseduju intelektualne sposobnosti i uspeh u istraživanju.
Rođeni 24. napreduju zahvaljujući domišljatosti i sopstvenom poslu.
Prema kineskom kalendaru, datum rođenja može biti ključ sreće i uspeha, bez obzira na mesec ili godinu.
Ako se vaš rođendan poklapa sa ovim danima, veruje se da vam je sudbina namenila prosperitet, zdravlje i dugovečnost.
