Tajna kineskog kalendara starog 3.000 godina: Ako ste rođeni na ove datume, sudbina vam je namenila bogatstvo i sreću

Kineski kalendar donosi najsrećnije datume i godine rođenja – otkrijte svoj znak i sudbinu prema drevnom horoskopu

Kineski kalendar star više od 3.000 godina i dalje intrigira jer se veruje da otkriva sudbinu, karakter i životnu sreću.

Za razliku od zapadnog horoskopa, kineska astrologija se zasniva na godini rođenja, pri čemu je svaka povezana sa jednom od 12 životinja.

Ipak, poseban značaj imaju datumi rođenja, jer oni dodatno oblikuju životni put.

Srećni datumi kineskog kalendara

Pacov

Srećni datumi: 4. i 13.

Godine rođenja: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Rođeni 4. uživaju stabilan život i bogatstvo u zrelijim godinama.

Rođeni 13. blagosloveni su uspehom, dugovečnošću i karijernim napretkom.

Vo (Bivo)

Srećni datumi: 13. i 27.

Godine rođenja: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Rođeni 13. su mudri i poštovani, okruženi podrškom.

Rođeni 27. poznati su po iskrenosti i velikodušnosti.

Tigar

Srećni datumi: 16. i 27.

Godine rođenja: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Rođeni 16. imaju bogat i uzbudljiv život.

Rođeni 27. brzo napreduju u karijeri i ostvaruju skladan brak.

Zec

Srećni datumi: 26. i 29.

Godine rođenja: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Rođeni 26. ističu se inteligencijom i ugledom.

Rođeni 29. uživaju sreću u poslu i porodici

Zmaj

Srećni datumi: 1. i 16.

Godine rođenja: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Rođeni 1. lako napreduju i dostižu visoke pozicije.

Rođeni 16. su izuzetno inteligentni, često uspešni u nauci.

Zmija

Srećni datumi: 1. i 23.

Godine rođenja: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Rođeni 1. imaju život ispunjen srećnim događajima.

Rođeni 23. su mudri i hrabri, često uspešni u politici ili biznisu.

Konj

Srećni datumi: 5. i 20.

Godine rođenja: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Rođeni 5. biraju akademsku karijeru.

Rođeni 20. uživaju bogatstvo, moć i veliku porodicu.

Koza

Srećni datumi: 7. i 30.

Godine rođenja: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Rođeni 7. imaju dar za pregovore i politiku.

Rođeni 30. poseduju mnoge talente i uspeh u različitim oblastima.

Majmun

Srećni datumi: 14. i 28.

Godine rođenja: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Rođeni 14. stiču bogatstvo i verne prijatelje.

Rođeni 28. vode život bez velikih prepreka.

Petao

Srećni datumi: 4. i 26.

Godine rođenja: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Rođeni 4. predodređeni su za visoke položaje.

Rođeni 26. razvijaju sopstveni uspešan biznis.

Pas

Srećni datumi: 7. i 28.

Godine rođenja: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Rođeni 7. imaju dug život i dobro zdravlje.

Rođeni 28. su poštovani i okruženi vernim prijateljima.

Svinja

Srećni datumi: 17. i 24.

Godine rođenja: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Rođeni 17. poseduju intelektualne sposobnosti i uspeh u istraživanju.

Rođeni 24. napreduju zahvaljujući domišljatosti i sopstvenom poslu.

Prema kineskom kalendaru, datum rođenja može biti ključ sreće i uspeha, bez obzira na mesec ili godinu.

Ako se vaš rođendan poklapa sa ovim danima, veruje se da vam je sudbina namenila prosperitet, zdravlje i dugovečnost.

