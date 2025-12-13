Talas opasnosti i nevolja čeka ova 3 znaka Novoj godini, u januaru ulaze u opasnu zonu!

Nova godina neće rešiti sve probleme koji su vas pratili 2025-te. Blizance, Jarca i Škorpiju dočekaće u januaru talas opasnosti i problema.

Ako ste pomislili da će Nova godina rešiti sve probleme koji su vas pratili 2025-te, varate se. Blizance, Jarca i Škorpiju u januaru čeka zona opasnosti. Januar im donosi talas opasnosti i nevolja.

Možda će za većinu znakova će tako i biti. Međutim, postoji znakovi koji će morati da pripaze već od prvih januarskih dana. Za njih je ulazak u januar 2026. obojen snažnom, uznemirujućom energijom koja jasno poručuje da je potreban oprez od samog početka.

Zbog specifičnog položaja planeta, ovaj period donosi turbulencije, iznenađenja i opasnosti koje se pojavljuju iznenada i remete ono što se činilo stabilno.

Dok većina ljudi slavi početak nove godine u uverenju da kreću ispočetka, ovi horoskopski znakovi ulaze pravo u vrtlog izazova. Za njih, 2026. ne počinje lagano — počinje upozorenjem koje ne smeju ignorisati, čeka ih talas opasnosti i nevolja.

Blizanci – Ne verujte svemu što čujete

Početak 2026. za vas donosi energetski lom. Već oko 2. i 3. januara ulazite u opasnu zonu pogrešnih informacija, manipulacija i poluistina. Merkur, vaš vladar, nalazi se u napetom aspektu sa Neptunom, što može dovesti do toga da poverujete u nešto što vam može nauditi — finansijski, emotivno ili reputacijski.

Upozorenje: ne potpisujte ništa, ne verujte neproverenim obećanjima, čuvajte se ljudi koji „znaju prečicu“.

Opasnost: izdaja od strane osobe kojoj verujete ili greška koja vas može skupo koštati.

Škorpija – Tajne izlaze na površinu

Prvi januar vam može izgledati mirno, ali već od 4. januara gravitacija Marsa i Plutona vuče vas u emotivnu i porodičnu dramu. Stara, zakopana tema može iznenada eksplodirati, i to na način koji će vas uhvatiti nespremne.

Upozorenje: budite pažljivi sa time šta govorite i kome.

Opasnost: sukob koji može prekinuti važnu vezu ili otkriti nešto što ste želeli da ostane skriveno.

Za Škorpije ovo nije period za impulsivne reakcije — svaka reč može biti detonator.

Jarac – Zdravlje i iscrpljenost pod udarom

Umorni ulazite u novu godinu, ali početak 2026. može vas ozbiljno iscrpeti. Saturn vas pritiska, a loši aspekti sa Marsom donose opasnost od fizičkog pada energije, povreda ili zdravstvenih tegoba koje su posledica prenapregnutosti.

Upozorenje: telo vam šalje signale — ako ih ignorišete, posledice mogu biti ozbiljne.

Opasnost: prehlada koja se razvije u nešto komplikovanije, povreda zbog žurbe ili naglo pucanje psihičke stabilnosti.

Ovo je trenutak kada Jarčevi moraju stati. Ako gurate preko granice, ulazite u rizičnu zonu.

(Krstarica/Podznak)

