Od 15. juna kreće talas para: Dva znaka će imati pun novčanik, sreća ih konačno prati u stopu

Talas para od 15. juna stiže do dva znaka koji su dugo čekali predah. Proverite da li ste među njima i šta da uradite odmah.

Talas para od 15. juna ne stiže kao grom iz vedra neba, već kao naplata onoga što ste mesecima tiho gurali. Dva znaka konačno vide da se trud isplati, a jedan od njih to nije ni očekivao, jer je već bio digao ruke od nekih starih računa i obećanja.

Planete su se namestile tako da se novac kreće brže nego inače. Manje čekanja, manje izgovora sa druge strane telefona. Ko je čekao isplatu, dobiće je. Ko je razmišljao o promeni posla, dobiće poziv koji ne sme da odbije.

Zašto baš sredinom juna stiže finansijski preokret

Sredina juna je tačka u kojoj se letnja energija konačno smiruje i dozvoljava konkretne dogovore. Do tada su mnogi razgovori o novcu visili u vazduhu, ljudi su odlagali odluke zbog praznika i godišnjih odmora. Posle 15. juna to popušta. Ugovori se potpisuju, fakture se plaćaju, stari dugovi se vraćaju, ponekad i bez podsećanja.

Bik

Biku se isplati strpljenje koje je vukao još od proleća. Neko kome ste pozajmili pare prošle godine, a vi ste tu sumu već mentalno otpisali, javiće se sa konkretnom ponudom kako da vam vrati. Najverovatnije u drugoj polovini meseca, oko 18. ili 19. juna, kada Bik dobija priliku da završi i jedan dogovor oko nekretnine ili kola koji se otezao.

Posao donosi dodatni izvor zarade, ne kao glavnu platu, već kao honorar sa strane koji se pokazuje stabilnijim nego što je delovalo. Bikovima koji rade u trgovini, ugostiteljstvu ili sa hranom, leto otvara konkretnu mogućnost za bolju zaradu, naročito kroz preporuku poznanika.

Savet je jasan, ne odbijajte poziv koji deluje sitno. U junu se sitni poslovi pretvaraju u stalne klijente. Ono što vas u privatnom životu može poremetiti je ljubomora bliske osobe na vaš novi finansijski mir, budite mirni i ne pravdajte se previše.

Rak

Rak ovaj talas para od 15. juna oseća na sasvim drugačiji način, emotivno i kroz porodicu. Pomoć stiže od roditelja, brata ili sestre, ili kroz nasledstvo koje se vuklo papirološki mesecima. Nije reč o ogromnoj sumi, ali je dovoljna da Rak prvi put posle dugo vremena prestane da računa svaku kafu.

U poslu se otvara mogućnost rada od kuće ili honorarnog angažmana koji se savršeno uklapa sa porodičnim obavezama. Žene Rakovi koje su bile na pauzi zbog dece, dobijaju ponudu koja im vraća samopouzdanje. Muškarci Rakovi osetiće olakšanje kroz neočekivani povraćaj poreza ili stare uplate.

Najveći problem nije priliv, problem je trošenje. Rak ima tendenciju da odmah deli sa svima oko sebe i ostane bez svega za dve nedelje. Ovog puta zadržite makar polovinu za sebe, do kraja meseca ćete razumeti zašto.

Kako da ne propustite svoj talas novca

Ne odbijajte sastanke koji deluju nevažno. Ne odlažite papirologiju za posle leta. Ako vam neko duguje, pošaljite poruku tačno 15. juna, šanse da dobijete odgovor su mnogo veće nego prethodnih nedelja. I, najvažnije, ne prepričavajte svima šta ste dobili, finansijska sreća sredinom juna voli tišinu.

