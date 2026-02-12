Talas snažne energije privlači obilje i sreću za ova 4 znaka, Merkur im stvara izvanredne prilike

Rak, Vaga, Ovan i Jarac privlače neverovatno obilje od 12. februara. Talas snažne energije Merkura donosi im poštovanje i šanse za izobilje.

Četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću 12. februara 2026. U četvrtak, talas snažne energije privlači obilje i sreću, Merkur je u konjunkciji sa Severnim zemaljskim čvorom u Ribama i podstiče izvanredne prilike.

Merkur se obično ne povezuje sa srećom. Međutim, Severni zemaljski čvor može doneti slavu, javno priznanje i društveno priznanje. Pošto se dešavaju na 9. stepenu, tački koja ima veze sa problemima, vi progovorite ili zauzmete stav. U tom trenutku kada pokažete svoju odlučnost, nešto se dešava u vama i oko vas.

Ljudi počinju da pričaju. Obraćaju pažnju. Stičete reputaciju osobe sa kojom se ne može petljati. Divljenje počinje i talas snažne energije dolazi do vas. Ta energija je ono što privlači obilje i sreću na moćne načine za ove astrološke znake.

1. Jarac – sudbonosni razgovori donose bogatstvo

Privlačite obilje i sreću kroz komunikaciju 12. februara. Severni astrologički čvor i Merkur su u vašem sektoru komunikacije. Dakle, vodi se razgovor koji se čini i sudbonosnim i teškim. Morate da progovorite u ovom trenutku, čak i ako se plašite da kažete šta zaista osećate.

Nežnost ide daleko i nije lako priznati kada ne znate šta da radite ili kako da pristupite problemu. Smelost potrebna da zauzmete stav pokazuje vašu drskost. Pošto vladate Severnim astrologičkim čvorom, iskrenost povećava vaš kredibilitet i pomaže drugima da vam veruju.

Kada vam neko veruje, pozvani ste da preuzmete projekat ili uđete u ulogu koja vam više plaća ili vam pruža element uticaja koji vam je potreban za razvoj karijere.

2. Ovan – skidate teret

Privlačite obilje i sreću 12. februara kroz završetke. Odlučujete da okončate nešto što vam je teško težilo na srcu. Severni čvor u Ribama u konjunkciji sa Merkurom vas podstiče da donesete važnu odluku.

Predugo ste se osećali neprijatno zbog toga kako su stvari stajale u određenom području vašeg života. Sada, sa mnogo strepnje, prekidate veze sa problemom, birajući svoje mentalno zdravlje.

Promena nikada nije laka, ali održavanje statusa kvo nije ništa bolje. Zatvaranje vrata teškog poglavlja oslobađa vaš um i otvara put ka novim, obogaćujućim mogućnostima.

3. Vaga – radite da poboljšate zdravlje

Dobijate obilje i sreću u obliku dobrog zdravlja. Severni čvor u konjunkciji sa Merkurom u Ribama donosi priliku da radite na svom zdravlju. 12. februara shvatate da jedno područje vašeg blagostanja treba poboljšati. Način na koji se fizički osećate direktno utiče na vaš potencijal zarade i kako se pojavljujete u svetu.

U četvrtak odlučujete da se malo potrudite da budete najbolji što možete biti. Mentalno ste spremni da prevaziđete prigovore koji vas sprečavaju da ispunite zadatke. Pakujete torbu za trening ili zakazujete šetnju sa prijateljima.

Stavljate svoje zdravlje na prvo mesto, a ono vas nagrađuje pozivima na zabave i povećanom pažnjom ljudi koji su upoznati.

4. Rak – obilje kroz putovanje ili razgovor

12. februara privlačite sreću i obilje kroz putovanje, i to ne mora biti na daljinu. Severni čvor uključuje posao, tako da biste mogli biti na putu do posla ili do nečijeg radnog mesta.

Merkur uključuje vozila i razgovor. Mogli biste dobiti telefonski poziv od nekoga ko vam opisuje zlatnu priliku koja vas izvodi van vaših uobičajenih aktivnosti.

Moraćete da se zapitate da li se neprijatnost isplati. Možda vam se ne sviđa rizik ili to što vas pitaju zbog vremena ili samog posla. Međutim, ovo otvaranje puta vodi ka nečemu korisnom što zahteva mudrost, znanje i poštovanje drugih.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com