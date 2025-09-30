Tamara Globa im predviđa nagli i neočekivani novčani dobitak i finansijski uspeh: Ovi znakovi pronalaze istinsku sreću u oktobru i novembru 2025.

Oktobar i novembar postaju meseci moćnih prilika, kada se snovi i stvarnost prepliću, a univerzum šalje jasne signale za one spremne da ih prepoznaju.

Značajne promene doživeće ova četiri znaka horoskopa: od naglih i neočekivanih finansijskih uspeha, preko priznanja i unapređenja, do unutrašnje harmonije i porodične sreće.

Čuvena ruska astrološkinja Tamara Globa poručuje da čak i oni koji nisu među “odabranima” mogu da privuku sreću ako deluju odlučno, razmišljaju pozitivno i neguju bliske veze. Oktobar i novembar obećavaju preokrete, ali zahtevaju promišljenost, strpljenje i spremnost da se iskoriste pravi trenuci.

Saznajte da li ste među srećnicima i šta treba da uradite da ostvarite snove.

Lav – pokrenite stari plan

Lavovi ulaze u završni čin svoje finansijske priče. Posle godina truda, stiže veliki preokret, ugovor iz snova, unapređenje sa velikom platom, ili investicija koja menja život. Sada je trenutak da pokrenete plan koji čeka u fioci.

Savet Tamare Globe: Ne zaboravite da najveće bogatstvo nisu milioni, već ljudi koje volite.

Ravnoteža između posla i doma donosi pravi mir.

Vaga – novi projekti, ponude i iskušenja

Vagama oktobar i novembar donose moć pregovaranja i šansu da karijeru okrenu u potpuno novom pravcu. Biće ponuda i novih projekata, ali i iskušenja.

Savet Tamare Globe: Ne brzajte! Sve što sija nije zlato, koristite zdrav razum i filtrirajte svaku priliku. Vaša snaga je u strpljenju i promišljenosti.

Škorpija – konačno dolaze na svoje!

Godine rada sada donose aplauze, priznanja i podršku, čak i od onih koji su vam nekada bili protivnici. Univerzum vam daje moć da vodite i budete u centru pažnje, piše Žena Blic.

Savet Tamare Globe: Preuzmite odgovornost, pokažite inicijativu, vaša snaga i harizma sada su na vrhuncu. Iskoristite je za nove pobede.

Jarac – harmonija i vreme sa porodicom

Dok drugi jure karijeru, Jarčevi nalaze najveće blago kod kuće. Harmonija, renoviranje, vrt iz snova i vreme sa porodicom, to je vaša nagrada jeseni.

– Brinite o sebi, negujte hobije i male radosti, vaša stabilnost postaje temelj buduće sreće – poručuje Globa.

Tamara Globa podseća da horoskop nije garancija, već mapa mogućnosti. Ako niste među “odabranima” možete da privučete sreću ako:

Delujete na vreme. Sreća prati hrabre i one koji rade.

Razmišljate pozitivno, ali oprezno. Optimisti privlače dobro, ali samo pametni ga zadržavaju.

Čuvajte svoje najbliže. Nijedan uspeh nije vredan ako nema ljubavi i podrške porodice.

