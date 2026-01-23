Tamara Globa tvrdi: Ovom znaku proleće 2026. donosi procvat života, sudbina će ga pošteno nagraditi

Proleće 2026. može biti simboličan početak novog poglavlja — period kada se stara poglavlja zatvaraju, a vrata ka novim otvaraju

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa tvrdi da će proleće 2026. biti ključan period za osobe rođene u jednom znaku

Reč je horoskopskom znaku Ovna.

Prema njenim prognozama, ova sezona donosi energiju i prilike koje mogu značajno promeniti njihov životni put. Nije bitno da li je reč o karijeri, ljubavi ili ličnom razvoju, promene su neminovne.

Tamara Globa ističe da će Ovnovi u ovom periodu osetiti ne samo povećanu snagu i motivaciju, već i unutrašnju jasnoću. To im omogućava da donose važne odluke s lakoćom. Planetarni položaji sugerišu da će upravo tada doći do susreta i prilika koje će im pomoći da preokrenu stvari u svoju korist i ostvare dugoročne ciljeve.

Proleće – vreme kada koriste svoj potencijal

Ovo je vreme kada će Ovnovi moći da prepoznaju i iskoriste svoje talente, ali i da se oslobode starih ograničenja i strahova. Ona naglašava da ključ uspeha leži u hrabrosti da se preuzme inicijativa. Moraju da veruju da su zaslužili promene koje dolaze, prenosi Blic žena.

Za Ovnovi ovo proleće 2026. može biti simboličan početak novog poglavlja — period kada se stara poglavlja zatvaraju, a vrata ka novim iskustvima i uspehu širom otvaraju. Oni koji prepoznaju prilike i deluju odlučno mogu doživeti pravu životnu prekretnicu.

