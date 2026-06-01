Stalno ih prati neki maler: Rođeni u ova 3 znaka nose tešku karmu – sreća im stalno izmiče

Teška karma prati tri znaka od rođenja, sreća im izmiče za dlaku. Vidite ko su, šta ih koči i kako da prelome obrazac.

Tri znaka u zodijaku od rođenja vuku nevidljiv ranac, a teška karma im sreću šalje kod komšije svaki put kad pokuca na njihova vrata. Nije sujeverje, nego obrazac koji astrologija prati kroz položaj Saturna i Lilit u natalnoj karti.

Astrolozi karmički dug često opisuju kao domaći zadatak iz prošlog života. Neki znakovi su ga predali, drugi nisu.

Ova tri nose najtežu fasciklu, i to se vidi golim okom kroz njihove izbore.

Škorpija: Kad kontrola postane karmička lekcija

Škorpijama sreća izmiče zato što je same, nesvesno, drže pod ključem. Plašiš se da pustiš, pa stiskaš dok ne pukne. Saturn u trigonu sa škorpijskom prirodom ostavlja trag dubokog nepoverenja, koje ne dozvoljava da se uživa u onome što je već stiglo. Veza je dobra, posao stabilan, a glava i dalje traži gde je rupa.

U narednim danima Škorpije imaju priliku da prelome jedan stari obrazac, posebno oko sredine nedelje, kad se otvara prozor za odluku vezanu za poverenje u partnera. Najteži karmički teret im je u oblasti predaje. Plate ih manje nego što vrede, jer same nikome ne veruju dovoljno da otvore vrata do kraja. Savet je jasan: ne ispitujte nameru tri puta pre nego što prihvatite ono što vam neko nudi.

Rak: Emotivni teret koji se nasleđuje

Rakovima karmička sudbina dolazi pravo iz porodice. Nose breme koje nisu sami napravili, nego su ga zatekli u kući kao stari nameštaj iz babinog stana. Tuga prethodne generacije se preliva u njihovu sadašnju, a oni je brkaju sa svojom prirodom i krive sebe za tuđe rane.

Greška broj jedan. Rakovi spasavaju druge i posle se čude zašto njih niko ne spasava. U prvoj polovini juna stiže situacija koja će ih naterati da kažu ne nekome ko ih godinama vuče na dno, najčešće članu uže porodice. Ako kažu ne, karmički obrazac se lomi. Ako ćute, ostaje još jedan krug oko istog stola.

Bik: Kazna koja se zove odlaganje života

Bikovi vuku karmički dug kroz uverenje da se sreća zaslužuje patnjom. Prvo posao, prvo kuća, prvo ušteđevina, pa onda život. Tako misle i tako prokockaju decenije gledajući kako drugi putuju, vole i menjaju gradove.

Najveći problem nije nedostatak prilika. Problem je tvrdoglavo verovanje da uživanje mora da se otplati unapred. Bik koji to prepozna oslobađa se brže nego što se očekuje, jer ovaj zemljani znak ne voli da baca pare, pa ni vreme, kad jednom shvati gde greši. Period do kraja meseca donosi tačku preokreta vezanu za novac, ali samo ako se odluče da uživaju u onome što već imaju na trpezi.

Može li se teška karma olakšati

Karmički teret se ne briše, ali se rasterećuje svesnim izborom. Škorpija, Rak i Bik imaju zajedničku lekciju, a to je da prestanu da se kažnjavaju za tuđe greške i tuđe propuste.

Nije slučajno što baš ova tri znaka najčešće sednu kod astrologa pred tridesetu, kad Saturn prvi put završi krug oko natalne karte. Tada se sve nepredate fascikle vraćaju na sto, i to bez upozorenja.

Sreća ne izmiče zato što je sudbina okrutna. Izmiče zato što je ova tri znaka, kad im dođe na dohvat ruke, sama gurnu dalje, najčešće iz straha da ne zaslužuju. Trenutna konstelacija im daje šansu da to vide jasnije nego ikad. Ko prepozna obrazac, lomi ga, a ko se napravi da ga ne vidi, plaća rate i dalje.

