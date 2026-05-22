Nemoćni pred sudbinom: Rođeni u ova 3 znaka nose tešku karmu – sreća im stalno izmiče

Teška karma prati ova tri znaka kroz ceo život, a sreća im beži baš kad je dohvate. Pogledajte ko su i zašto.

Postoje tri znaka u zodijaku kojima je sudbina od rođenja spakovala pakao od života – za njih je teška karma kao nevidljiv ranac koji nikada ne skidaju s leđa. Sreća im dođe na vrata, pokuca, pa ode kod komšije. To nije sujeverje, nego obrazac koji astrologija prati kroz položaj Saturna i Lilit u natalnoj karti.

Astrolozi često govore o karmičkom dugu kao o domaćem zadatku iz prošlog života.

Neki znakovi su ga predali, neki nisu – ova tri nose najtežu fasciklu.

Devica: Kad perfekcionizam postane karmička lekcija

Devicama sreća izmiče zato što je same, nesvesno, šutiraju ispod stola. Saturn u Devici ostavlja trag stroge unutrašnje kritike koja ne dozvoljava da se uživa u već postignutom. Posao je dobar, plata stigla, a one i dalje razmišljaju o onome što nije savršeno.

U narednim danima Device će imati priliku da prelome jedan stari obrazac, posebno u sredu i četvrtak, kad se otvara prozor za odluku o poslu. Najteža karma im je u oblasti vrednovanja sopstvenog rada. Plate ih manje nego što vrede, jer same traže manje. Savet je jasan: ne preispitujte cifru pet puta pre nego što je izgovorite.

Ribe: Emotivni teret koji se nasleđuje

Ribama karmička sudbina dolazi kroz porodicu. Često nose breme koje nisu same napravile, nego su ga zatekle u kući kao stari nameštaj. Tuga prethodne generacije se pretače u njihovu današnju, a one to brkaju sa sopstvenom prirodom.

Greška broj jedan. Ribe spasavaju druge, pa se čude zašto njih niko ne spasava. U prvoj polovini juna stiže situacija koja će ih naterati da kažu ne nekome ko ih godinama vuče na dno. Ako kažu ne, karma se lomi. Ako ćute, ostaje još jedan krug.

Jarac: Kazna koja se zove odlaganje života

Jarčevi su rođeni sa Saturnom kao gospodarem znaka, što ih čini direktnim adresatima karmičkih lekcija. Sreća im izmiče jer je odlažu sami. Prvo posao, prvo stan, prvo penzija, pa onda život. Tako misle, i tako gube decenije.

Najveći problem nije nedostatak prilika. Problem je uverenje da sreća mora da se zasluži kroz patnju. Jarac koji to prepozna oslobađa se najbrže, jer taj znak ne voli da gubi vreme kad shvati gde greši. Period do kraja meseca donosi tačku preokreta vezanu za novac, ali samo ako se odluče da uživaju u onome što već imaju.

Postoji li način da se teška karma olakša

Karmički teret se ne briše, ali se rasterećuje svesnim izborom. Devica, Ribe i Jarac imaju zajedničku lekciju, a to je da prestanu da se kažnjavaju za tuđe greške.

Nije slučajno što baš ova tri znaka najčešće idu kod astrologa pred tridesetu, kad Saturn prvi put završi krug.

Sreća ne izmiče zato što je sudbina okrutna. Izmiče zato što je ova tri znaka, kad im dođe na dohvat ruke, sama gurnu dalje.

Trenutna konstelacija im daje šansu da to vide jasnije nego ikad. Ko prepozna obrazac, lomi ga.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com