Teška vremena bliže se kraju od 11. aprila za 4 kineska znaka, Univerzum preuzima stvar u svoje ruke

Teška vremena se bliže kraju za četiri kineska horoskopska znaka počev od 11. aprila 2026. Subota je Dan zatvaranja za Drvene Zečeve, što čini završetke verovatnim.

Kada doživite teškoće, može doći do tačke u kojoj želite da odustanete. Ponekad se čini da je jedini način da se okončaju teška vremena dizanje ruku u vazduh i priznavanje poraza ili prestanak marenja. Predaja je u srži energije subotnjeg Dana zatvaranja, ali ne na loš način.

11. aprila, ovi kineski znaci konačno nešto puštaju. Možda ćete morati da prestanete da ignorišete problem i da se suočite sa njim direktno.

Međutim, ono što vas je mučilo predugo je zapisano. Rok trajanja je istekao i spremni ste da pređete ciljnu liniju.

1. Zec – pustite univerzum da rešava

Emocionalni stres koji ste doživeli u poslednje vreme konačno se završava 11. aprila. Sve one noći u kojima ste ostajali budni razmišljajući o tome šta bi se moglo dogoditi biće zamenjene najboljim noćnim snom koji možete poželeti. Vidite koliko vas je strah kočio. Teška vremena bliže se kraju. Sada ste spremni da se predate prošlosti i stavite problem u ruke univerzuma.

U trenutku kada se opustite, magija počinje da se dešava. Vaša anksioznost nestaje, i sledeće što znate je da se osećate bezbrižnije i lakše u svom duhu. Oslobađate se onoga što vas je sprečavalo da živite srećno, i sada vas to više ne koči.

Imate emocionalnu jasnoću koja vam je potrebna zahvaljujući energiji subotnjeg Dana šume, koja podržava obradu duboko problematičnih emocija. Pošto je dan Zeca, sve je usklađeno sa tim da se zauvek otpusti.

2. Pas – preispitajte prijateljstva

Kad god je Dan drveta, teška situacija je spremna da se završi. Niste shvatili da ste se posvetili osobi ili situaciji koja vas je više povredila nego što vam je pomogla. Završili ste sa jednostranim vezama.

Vidite kako oproštaj od njih nije o tome da izneverite osobu, već da spasete sebe. Krivica koja često prati prekid veze u koju ste uložili deluje minimalno u poređenju sa radošću koju osećate.

11. aprila doživljavate emocionalno olakšanje samo kada SMS poruke prestanu, a telefonski pozivi više ne postoje. Nekada ste voleli da se osećate kao da spasavate prijatelja od njegovih problema, ali sada njihova drama više nije u vašem životu i imate mir.

Ne morate biti sa osobom koja zove samo kada joj je potrebna pomoć. Otvoreni ste za međusobna partnerstva i osećate se cenjenim.

3. Bivo – pustite stvari da samo teku

Toliko ste lojalni, ali 11. aprila energija Drvenog Zeca tera na iskrenost o tome gde ste poverili svoje poverenje. Često se držite stvari duže nego što je potrebno, ali u subotu shvatate da je ponekad dobro da ih pustite. Energija Dana zatvaranja koja ulazi u vaš život pokazuje vam zašto.

Vidite kako ne morate biti emocionalno vezani za posao koji vas ne vodi nikuda ili za način razmišljanja koji vas tera da se igrate na sitno.

Pritisak da se potrudite da se dokažete više nije validan. Spremni ste da se oslobodite lažnog osećaja kontrole i da se podesite na svoj unutrašnji glas.

4. Pacov – čim ste se fokusirali na problem, rešili ste ga

Vi ste mislilac, tako da kada imate priliku da zaustavite unutrašnje brbljanje svog uma, to je dobar osećaj. Najteži deo problema koji je morao da se reši bila je stalna emocionalna obrada koju su zahtevali. Energija Dana zatvaranja 11. aprila pomaže vam da očistite buku.

Umesto toga, možete čuti mirni zvuk svog unutrašnjeg glasa. Zaglavili ste u začaranom krugu, a sada se mrtvi teret koji vas opterećuje oslobađa. Slobodni ste, a vaš logički um vam je pomogao da nadmudrite opak problem.

Zapisali ste sve činjenice, pronalazeći rupu u zakonu koja vam je bila potrebna. Trenutak kada ste se namerno fokusirali na rešavanje problema bio je trenutak kada je on rešen.

