Teška vremena i muke konačno danas završavaju za ova 3 znaka, prelomni dan!

Vodolija, Bik i Devica mogu konačno da odahnu. Teška vremena i muke koje su ih mučile u prethodnom periodu počinju da se završavaju od danas.
Teška vremena i muke počinju da se završavaju za 3 horoskopska znaka 26. februara 2026. Upravo smo na putu do tačke preloma. Na kraju krajeva, ne mogu da zauvek pate.
Nećemo patiti zauvek. Promene se dešavaju baš ovog trenutka. Ovi astrološki znaci osećaju u našim kostima da teška vremena koja doživljavamo ne mogu trajati zauvek. Samo saznanje da je promena neizbežna čini da se promene dešavaju.
Ostavljamo za sobom neke od naših starih načina života na današnji dan. Astrološka energija četvrtka zahteva pobunu i promenu. Svi smo presrećni što se pridružimo toj moći i nešto učinimo.
1. Devica – olakšanje zbog iskrenosti
Možda vam se čini nemoguće, ali čak ste i sposobni da okončate samokritiku koju stalno namećete sebi. Sada vidite da ste vi ta koja vas izluđuje, a ne drugi. Vreme je da nešto preduzmete povodom toga.
Saznanje da kontrolišete kako ćete se ophoditi prema vama otvara vrata velikim mogućnostima. Na današnji dan osećate olakšanje koje dolazi od iskrenosti. Oslobađate sebe, a to znači da se odričete pokušaja da živite po nemogućim standardima. Imate to, Device. Vaša teška vremena i muke konačno prolaze.
2. Bik – prepoznajte šta je istina, prepustite se ljubavi
Na današnji dan osećate kako vaš otpor popušta. Iako to može zvučati kao da postajete ranjiviji, verujte u ovo: uspeće.
Nesvesno ste se držali podalje od prilika za isceljenje, jednostavno zato što niste zaista verovali da je isceljenje moguće za vas. Pa, jeste. Niste izuzeti od ovoga.
Vaša teška vremena i muke konačno završavaju 26. februara. Vreme je da prepoznate istinu koju osećate u svojoj duši. Pustite borbe za moć i prepustite se ljubavi. Toliko se isplati.
3. Vodolija – slobodan duh se vraća
Zaglavili ste u petlji koja vas tera da verujete da ste jednosmerni, kada u srcu znate da niste. Srećom, astrološka energija četvrtka vas ponovo usklađuje sa vašim pravim identitetom.
Ono što osećate u srcu je izrazit nedostatak želje da se uklopite. Uklapanje je postalo dosadno i predvidljivo. Vi ste sve samo ne takvo skučeno biće. Vi ste slobodnog duha.
I, na današnji dan, taj vaš duh dobija borbenu šansu da se uzdigne i kaže zbogom toj staroj borbi. Te stare, drevne teškoće su sada završene. Konačno! Veći ste i bolji od svojih problema, Vodolije, i kao bljesak munje, eto vas!
(Krstarica/YourTango)
