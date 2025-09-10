Teška vremena konačno su iza vas, ova 3 znaka od sutra počinju bezbrižan život i pronalaze duševni mir

Teška vremena završavaju se za tri horoskopska znaka 10. septembra. Kvadrat Venere i Lilit može u početku delovati uznemirujuće, ali na kraju otkriva gde smo se držali nepotrebne borbe. Ovaj tranzit ukazuje na oblasti života u kojima smo se previše trudili da se uklopimo ili žrtvovali previše sebe samo da bismo održali mir.

Kraj teških vremena dolazi sa prepoznavanjem da je autentičnost sloboda. Biti svoji dobri stari ja, baš onakvi kakvi jesmo, je ono što je energija Lilit.

Tamo gde se napetost nekada činila nepodnošljivom, konačno stiže olakšanje, a ono što ih je nekada gušilo počinje da bledi, oslobađajući prostor za nove početke i duševni mir.

1. Ovan

Tokom kvadrata Venere i Lilit, videćete da borbe sa kojima ste se suočili nisu trajne. 10. septembra, pritisak popušta i shvatićete da više ne morate da vodite bitke koje nisu vaše. Ovo je dar oslobađanja i osetićete ga veoma intenzivno.

Univerzum vam daje predah, pokazujući vam da je bezbedno da se opustite. Zato, opustite se. Uradite to.

Ovaj dan označava kraj poglavlja koje je zahtevalo previše. To je takođe vrsta znaka koji vam govori da se ne morate vraćati na to. Vaša teška vremena ustupaju mesto miru, dok koračate u lakšu, slobodniju verziju sebe.

2. Vaga

Za vas, kvadrat Venera-Lilit direktno se dotiče pitanja ljubavi i samopoštovanja. 10. septembra ćete se osećati kao da dugogodišnji teret počinje da se rastvara. Osetićete veliko olakšanje!

Tamo gde je nekada postojala neravnoteža, sada ulazi lakoća. Jednostavno nemate taj stalni osećaj dosadnog straha koji vas prati. Doneli ste odluku da poštujete sebe, stavite sebe na prvo mesto i videćete da funkcioniše!

Ovo je dan koji vas podseća da mir počinje unutra. Sada ste u stanju da otklonite borbe koje su vam crpele energiju.

3. Škorpija

Počinjete da vidite da je ono što se nekada činilo kao mrtvi teret konačno olabavilo svoj stisak. Intenzitet kvadrata Venere i Lilit 10. septembra vam ide u prilog.

Kraj teških vremena je stigao i oseća se kao olakšanje u vašoj duši. Možda ćete otkriti da se više ne plašite promena kao što ste se nekada plašili. Ima smisla, jer nam je suđeno da se menjamo tokom celog života.

Niko ne ostaje potpuno isti tokom celog života. Ono što se sada menja za tebe je način na koji vidiš budućnost. Imaš nadu, ljubav i nešto čemu se možeš radovati.

(YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com