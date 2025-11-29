Teška vremena konačno završavaju za ova 3 znaka, velike probleme rešavaju jednom zauvek

U subotu Blizanci, Strelac i Vodolija rešavaju se zauvek velikih problema. Teška vremena konačno ostaju iza njih, mogu da odahnu.

Teška vremena završavaju konačno za Blizance, Strelca i Vodoliju. Ova tri horoskopska znaka posle 29. novembra 2025. konačno kreću stazama prosperiteta.

Venera u opoziciji sa Uranom potresa stare obrasce u romansi, prijateljstvu i našem odnosu sa samim sobom. Iako energija može delovati iznenadno ili čak blago ometajuće, ona na kraju otvara put ka slobodi i rešenju.

U subotu rešavamo problem, i kada jednom nestane, nestao je zauvek. Iznenađenja se mogu pojaviti, ali ovi trenuci dolaze sa prilikama. Oslobađanjem od onoga što nam više ne donosi radost, put napred postaje jasan, a teškoće počinju da se rastvaraju.

Za tri horoskopska znaka, ovaj tranzit nam pokazuje da ništa ne traje večno, čak ni teška vremena. Izazovi blede, uvidi stižu, a ono što je nekada bilo opterećujuće počinje da se oseća lakšim. To je dobra stvar!

1. Blizanci – fleksibilnost donosi slobodu i rešava problem

Venera u opoziciji sa Uranom oslobađa napetost u vašim odnosima i finansijama. 29. novembra doći će do neočekivanih rešenja ili pomirenja, što će vam pomoći da zauvek zaboravite na određene stvari.

To je kao otplata duga ili isceljujući razgovor sa članom porodice. Kada se jednom završi, gotovo je i ne ponavlja se. Ovo poravnanje Venere i Urana ublažava dugotrajni stres. U subotu ćete osetiti olakšanje i lakoću, kao da je teret skinut.

Ovo je dan da prihvatite neočekivano. Fleksibilnost donosi slobodu i otkrićete rešenja koja su do sada bila skrivena. Teška vremena konačno završavaju se kada dozvolite da se promene dogode umesto da im se opirete.

2. Strelac – neočekivana prilika menja perspektivu

Venera u opoziciji sa Uranom vas podstiče da se oslobodite svega što vas je sputavalo. 29. novembra, energija ovog tranzita podržava iznenadne prodore koji rešavaju prošle teškoće. O tome ste sanjali, Strelče.

U subotu ćete naići na neočekivanu priliku ili uvid koji će promeniti vašu perspektivu. Da, istina je, i vi se možete promeniti. Verujte ili ne, možete se osloboditi štetne prošlosti i svega što vam ona nikada nije zaista dala.

Ovaj tranzit vas podseća da oslobođenje često dolazi u iznenađujućim pakovanjima. Vaša prirodna sklonost ka optimizmu vredi uložiti više vremena u vas. Niste stvoreni za neprekidne teškoće, pa što pre, to bolje, kada je u pitanju da sve to pustite.

3. Vodolija – rešavate finansijski stres ili teškoće u vezi

Venera u opoziciji sa Uranom kida ta stara ograničenja i tretira ih onako kako bi trebalo da se tretiraju: kao stvar prošlosti. Vreme je da protresete svoj svet, Vodolije, što znači da morate da se sklonite sa svog puta i pustite univerzum da radi svoj posao.

29. novembra se dešava nešto radikalno što će pomoći u rešavanju finansijskog ili stresa u vezi. Definitivno je odavno trebalo da se desi, ali hej, sada je ovde, zato ga zgrabite dok je vruće. Osetićete osećaj oslobođenja i obnovljeni optimizam.

Prepreke koje su nekada izgledale trajno sada deluju kao da su upravljive ili su potpuno nestale. Ako se ponovo pojave, znate kako da se nosite sa njima jer ste shvatili da ne vrede mnogo. Teškoće se završavaju kada se otvorite novim pristupima.

(Krstarica/YourTango)

