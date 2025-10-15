Teška vremena se završavaju 15. oktobra – za ova 3 horoskopska znaka konačno stiže olakšanje

Astrolozi ističu da tranzit Meseca u kvadratu sa Marsom donosi kraj perioda izazova i napetosti. Nakon meseci borbe i prepreka, tri horoskopska znaka konačno ulaze u fazu olakšanja i novih mogućnosti.

Ovan — oslobađanje od pritiska

Ovnovi su u prethodnom periodu osećali snažan pritisak i borili se sa problemima koji su izgledali nepremostivo. Posle 15. oktobra dolazi rasterećenje – prepreke koje su ih sputavale sada postaju savladive. Ovaj trenutak donosi im novu snagu i podseća ih da su njihova istrajnost i hrabrost ključ za napredak.

Bik — povratak stabilnosti

Bikovi su u proteklim mesecima bili iscrpljeni i opterećeni obavezama. Sada ulaze u fazu u kojoj se teret skida sa njihovih leđa. Naučene lekcije iz teških iskustava pretvaraju se u snagu i mudrost, a fokus se vraća na lični rast i pozitivne promene.

Devica — kraj unutrašnjih borbi

Device su dugo osećale nemir i unutrašnju napetost. Posle ovog datuma dolazi smirenje i jasnoća. Njihova sposobnost da se posvete samopomoći i introspekciji donosi im novu sigurnost i stabilnost. Samopouzdanje se vraća, a sa njim i osećaj da su spremne za nove izazove.

Ovan, Bik i Devica ulaze u period u kojem se završava faza borbi i otvara prostor za rast, mir i napredak. Univerzum im šalje poruku da ništa nije bilo uzalud – sve je deo procesa koji ih vodi ka jačoj i stabilnijoj budućnosti.

