Teška vremena završavaju se za 4 kineska znaka u petak: Dan uništenja čisti haos koji vas guši mesecima

Teška vremena završavaju se 19. juna za četiri kineska znaka, a jedan mali ritual menja sve. Proverite da li ste na spisku.

Teška vremena završavaju se već u petak, 19. juna 2026, za četiri kineska horoskopska znaka, i to ne polako, nego naglo. Petak je Dan uništenja Drvenog Pacova, usred meseca Drvenog Konja i godine Vatrenog Konja. Ime zvuči grubo, ali ovaj dan radi tačno suprotno od onoga što naslućujete.

Zašto Dan uništenja zapravo leči, a ne ruši

Uništenje ovde znači čišćenje. Daje vam šansu da povratite kontrolu kada osećate da se ceo život pretvorio u nered. Energija Pacova budi vašu potrebu za redom, pa je petak savršen za terapeutsku seansu raščišćavanja. Drvo nosi nove početke, a ta energija se u kineskoj astrologiji javlja samo nekoliko puta mesečno. Za ova četiri znaka to je sve, teška vremena završavaju odjednom.

Pacov: rasprodajte stari nered i platite novi izgled doma

Vuče vas da budete kreativni, Pacove. Imate ideje kako da preuredite nameštaj ili okrečite zidove, ali novca nema dovoljno da odmah uradite sve što zamišljate. Bilo je tesno mesecima. To se menja 19. juna. Najlakši put je da prodate stvari koje više ne koristite, a onlajn vam to ide glatko. Raščistite nered i istovremeno zaradite, pa ćete dom polako pretvoriti u prostor kakav stvarno želite.

Zmaj: obrišite stare fotografije i konačno prodišite

Čuvali ste slike i sitnice iz prošle veze. Šetnja kroz uspomene vam nije smetala, ali sada vas koči. Shvatate da ne možete potpuno da uđete u novu vezu dok jednom nogom stojite u staroj, iako ste tu osobu odavno preboleli. Mali ritual isceljenja menja raspoloženje. Obrišite fotografije s telefona ili ih pošaljite u oblak, da ih ne izgubite zauvek. Tako čistite staru energiju za novu. Kraj teških vremena stiže, Zmaje, krećete se napred slobodni i bistri.

Šta zapravo znači Dan uništenja u kineskom horoskopu?

Dan uništenja je dan kada se energija dana sudara s energijom godine, što stvara prirodan trenutak za prekid starih obrazaca, pražnjenje i raščišćavanje. Nije nesrećan dan, nego dan za zatvaranje poglavlja.

Zmija: presecite veze koje vas drže u prošlosti

Učili ste na teži način, kroz muku. Iskustvo vam ne smeta, izvukli ste lekciju i mirni ste sa ishodom. Ali neke niti iz prošlosti i dalje vas povezuju s trenutkom u kome ste sada. Vidite jasno: postoje stvari sa kojima morate čisto da prekinete. Želite da budete svesni i da preuzmete svoja osećanja, Zmijo. Intuicija vam je 19. juna jaka. Kada vam postane neprijatno, znate kada da odmaknete korak i kada da priđete onome što vam zaista prija.

Petao: otkažite obaveze bez griže savesti

Imate spisak obaveza, Petle, ali u petak vam sve to deluje iscrpljujuće. Kada ste planirali dan, mislili ste da ćete biti raspoloženiji. U petak vidite da emocionalno niste tu gde želite. Pametnije je da pomerite raspored i da se okrenete sebi. Niste tip koji otkazuje ljudima i ne pada vam lako. Ali ovog puta to je ispravan potez, pa ćete ga povući zbog sebe. Teška vremena se za vas okončavaju baš onog časa kada sebi date dozvolu da stanete.

Koji od ova četiri znaka ste vi, i šta prvo planirate da raščistite u petak?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com