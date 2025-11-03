Teška vremena završavaju se za ova 3 znaka, konačno im kreće srećno razdoblje i vreme izobilja

Za Raka, Vagu i Vodolliju teška vremena završavaju, vreme je da nastavite dalje i da se ne osvrćete. Tajming konačno ide u vašu korist.

Teška vremena ostaaju iza. Rastući Mesec u Ovnu signalizuje kraj nepotrebne borbe. Posle 3. novembra 2025. godine, teškoće se završavaju se za Raka, Vagu i Vodoliju.

Rastući Mesec u Ovnu donosi obnovljenu energiju i kretanje napred. Sve što se nekada činilo zamršenim ili zastojem počinje ponovo da se kreće.

U vazduhu je magija i ona otklanja težinu koja se zadržala poslednjih nedelja. Ovo je vreme za samopouzdanje.

Za Raka, Vagu i Vodolliju vreme je da verujete da je u redu da nastavite dalje i ne zaglavite se u malim problemima. Izazovi počinju da više liče na prilike, a tajming konačno ide u vašu korist.

U ponedeljak, 3. novembra, život se razvedruje, ravnoteža se vraća, a jasnoća zamenjuje konfuziju.

1. Rak – više ne čekate savršenstvo

Rastući Mesec u Ovnu skida teret sa vaših ramena. Naporno ste radili da pronađete stabilnost i sada se čini da se stvari konačno odvijaju u vašu korist.

U ponedeljak, 3. novembra, primetićete olakšanje u oblasti svog života koja je bila napeta ili neizvesna, verovatno u odnosima ili emocionalnom blagostanju. Počećete da shvatate da je duševni mir mogući kada prestanete da se borite protiv onoga što se već poboljšava.

Ova lunarna energija vam donosi hrabrost i malo strpljenja. Više ne čekate savršene uslove jer shvatate da ste spremni da krenete napred sada, a teška vremena ostaju iza. Život se čini lakšim i osećate se mnogo smelije nego obično. Iskoristite ovu energiju!

2. Vaga – sve se samo rešava i dolazi na svoje mesto

Za vas ovaj Mesec u Ovnu donosi mir tamo gde je postojao sukob. Situacije koje su nekada izgledale komplikovane i neuredne sada počinju da se same rešavaju, često kroz jednostavnu iskrenost ili male gestove dobre volje. Život više ne deluje tako uzbrdo.

3. novembra ćete doživeti proboj u komunikaciji, posebno sa nekim bliskim. Ovo je tako dobro, Vage. Ono što je nekada bilo pogrešno shvaćeno postaje jasno i sada se svi osećaju čuvenim.

Ova energija vam pomaže da vratite unutrašnju ravnotežu. Počećete da vidite da nije sve potrebno popraviti. Nekim stvarima je samo potreban prostor da se razviju i dišu. Život postaje lakši kada se oslobodite onoga što nikada nije bilo vaše, kao što je stalna anksioznost. Pustite to!

3. Vodolija – vraća vam se osećaj nezavisnosti

Ovaj rastući Mesec u Ovnu daje vam podsticaj koji ste čekali. Bili ste strpljivi, možda čak i previše strpljivi, i dozvolili ste životu da vas preplavi. Dosta! Vidite svetlost i počinje da izgleda kao da će se vaša izdržljivost isplatiti.

Napredak dolazi lakše, a vaš put izgleda jasnije nego što je bio dugo vremena. 3. novembra, prilika ili spoznaja će vam pomoći da se oslobodite tereta frustracije. Osećaćete se slobodnije, više u skladu sa svojim ciljevima i manje zabrinuti zbog toga šta drugi misle.

Ova lunarna faza obnavlja vaš osećaj nezavisnosti. Sećate se da se život čini boljim kada prestanete da forsirate ishode. Lakoća se vraća jer ste konačno prestali da se borite protiv struje.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com