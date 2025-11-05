Teška vremena završavaju za 3 znaka, pun Mesec 5. novembra vraća im sreću i normalan život

Teška vremena završavaju se za Raka, Lava i Jarca nakon punog Meseca 5. novembra, pun Mesec u Biku u sredu pruža im priliku za oslobađanje od prošlih tereta.

Pun Mesec u Biku nas podstiče da se oslobodimo onoga što nam više ne služi i da prigrlimo udobnost onoga što je poznato i utemeljujuće.

Ovaj lunarni tranzit označava prekretnicu, signalizirajući kraj nedavnih teškoća i početak harmoničnije faze.

U sredu, 5. novembra, pozvani smo da se ponovo povežemo sa svojim vrednostima i pronađemo mir u jednostavnosti. Kakva radost, zaista. Vreme je da cenimo lakše aspekte naših života.

Za tri horoskopska znaka, uteha je znati da teškoće izgledaju kao deo prošlosti. Konačno! Za one koji su se suočavali sa poteškoćama, ovaj lunarni događaj nudi osećaj olakšanja i obećanje boljih dana koji dolaze.

Pun Mesec u Biku pruža priliku da se oslobode prošlih tereta i da se zakorači u period veće lakoće i ličnog ispunjenja, ostavljajući teška vremena za ove astrološke znake krajem.

1. Rak – napokon spokojstvo i mir u kući

Pun Mesec u Biku vam dobro ide u pogledu kućnog života, Rakovi. Ako je bilo nekih dugotrajnih problema u vašoj porodici, onda smatrajte da su rešeni. Ovaj tranzit donosi završetak i zadovoljstvo.

Sada je vreme da se fokusirate na stvaranje osećaja sigurnosti i udobnosti u svom ličnom životu.

5. novembar vam otvara kapije da vidite stvari očima optimiste. Ako ste doživljavali emocionalne turbulencije ili nestabilnost, ova lunarna faza vam nudi šansu da pronađete ravnotežu i mir.

Verujte svojoj intuiciji i oslobodite se svih dosadnih strahova ili anksioznosti. Prigrlite podršku voljenih i stvorite negovajuće okruženje koje podstiče isceljenje i rast. Ovako se uzdižeš.

2. Lav – vraća vam se mentalna ravnoteža

Ovo je idealno vreme da razmislite o nedavnim razgovorima i da se oslobodite svih nesporazuma ili pogrešne komunikacije koje su izazvale stres.

Zašto živeti u stresu i anksioznosti kada možete nešto da uradite povodom toga odmah?

5. novembra, pun Mesec u Biku će vas učiniti mentalno uravnoteženim, Lave. Shvatićete da više niste vezani za ideju da morate da trpite teške napore. Vi ste glavni. Ne brinite o sitnicama.

I zato je vreme da se oprostite od svega što je emocionalno štetno i da jednostavno nastavite dalje. Teškoće padaju u stranu u trenutku kada odlučite da imate bolje stvari da radite.

3. Jarac – karijera u prvom planu

U sredu ćete se koncentrisati na karijeru, Jarče, što je za vas apsolutno zadovoljstvo. 5. novembra ćete otkriti da sav rad i nikakva zabava zapravo pomažu da smirite svoj um.

Trenutno ste umorni od toga da živite u skladu sa onim što drugi očekuju od vas. Vreme je da živite autentično. Volite da radite i to vam pruža radost, zato radite. To je bar jednostavno.

Tokom punog Meseca u Biku, osećaćete se dobro kada se suočite sa izazovima koji okružuju vaš posao, jer time osećate da imate kontrolu, a to vam donosi sreću. Svakome svoje.

Ako su teškoće rezultat činjenja stvari koje zapravo niste vi, zašto se onda truditi da održavate tu rutinu? Vi sebe poznajete bolje od bilo koga drugog.

(Krstarica/YourTango)

