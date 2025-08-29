Teške su k’o crna zemlja! Ljubomorne žene pune zavisti rađaju se u ovim horoskopskim znakovima!

Ljubomora se javlja u više oblika. Ono na šta je ljubomorna neka osoba za neku drugu je smešno. Sve u svemu ljubomora je uvek loš izbor za vezu.

Ljubomora narušava komunikaciju u vezi i vodi vaša osećanja u pogrešnom pravcu. Neki horoskopski znakovi su skloni da ispoljavaju ljubomoru i time zaboravljaju da je normalna komunikacija ključ za uspeh, ne samo u vezi nego i na svakom polju. Sledeći horoskopski znaci su skloniji ljubomori:

Bik

Bikovi ulažu puno vremena i napora u vezu, pa zato ukoliko primete da se nešto čudno dešava u vezi, oni to jako teško podnose. Kada Bikovi postanu ljubomorni to znači da se dešava nešto baš loše čim su oni izgubili poverenje u nekog tako brzo. U takvim situacijama znaju biti i tvrdoglavi. Bikovi su i malo posesivni kada se zaljube, pa ukoliko imaju prezaštitnički odnos nego inače znači da su odlepili za vama.

Rak

Generalno, Rakovi su sumnjičave osobe. Nije lako naterati ih da se otvore, ali onda kada se otvore prema nekome, onda su vaši u svakom smislu. Kada postanu ljubomorni oni počinju da grade zid, tako da se ljubomora kod njih ispoljava u prikrivenom obliku. Na početku veze oni su nesigurni, i takvi su sve dok ne postanu sigurni da vam je stalo do njih.

Lav

Zvuči sebično, ali Lavovi veruju da niko ne može bolje da brine o njima nego oni sami, ali dozvoliće vam da pokušate da brinete o njima. Oni su uvek u centru pažnje, jer to je mesto koje njima pripada. Kada Lavovi postanu ljubomorni, pa čak i malo, to oni ispoljavaju u velikim količinama. Oni su već kraljevi drame, ali kada su ljubomori to dobija filmske razmere. Da li je to samo privlačenje pažnje koju tako vole ili ne, Lavovi ponekad preteruju.

Škorpija

Kada Škorpije misle da kod vas nešto ne štima i izgube čak malo poverenja, onda je skoro nemoguće da vam to oproste iako im dokazujete svoju lojalnost iznova i iznova. Ukoliko imaju makar jedan razlog da posumnjaju da ih varate, njihova ljubomora se ispoljava. Kod njih se strast javlja u više oblika, pa Škorpija neće biti škorpija ukoliko ne ispolji neko snažno osećanje kao što je ljubomora. Ono što je dobro u toj situaciji jeste to da će vam škorpije otvoreno pokazati da u ljubomorne, one nikada ne kriju svoja osećanja.

