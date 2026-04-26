Teški izazovi konačno su prošlost za ova 3 znaka od 26. aprila, ulazak Urana u Blizance najviše im koristi

Škorpija, Vodolija i Lav konačno mogu da odahnu, teški izazovi postaju prošlost. Ulazak Urana u Blizance obećava bolji život.

Teški izazovi konoačno završavaju za tri horoskopska znaka posle 26. aprila 2026. Prema rečima profesionalnog astrologa Helene Hator, ovi znaci imaju velike koristi od ulaska Urana u Blizance u nedelju.

Uran je prvi put ušao u Bika 2018. godine, i od tada su se životi ovih znakova okrenuli naglavačke. Ali sada kada planeta iznenadnih promena i previranja ulazi u novi horoskopski znak, to ih „nagrađuje za njihovo gostoprimstvo“, rekla je Hator u videu. Kako je astrolog objasnio, „Uran će se sresti sa Venerom na 29. stepenu. Ova konjunkcija sa Uranom je srećna nesreća.“

1. Škorpija – došlo je vreme da odahnete

Konačno je došlo vreme da se opustite i odahnete. Sve ove godine koje je Uran proveo u Biku verovatno su bile „strašno, turbulentno vreme sa partnerima“ za vas, prema Hatorovoj. „Neki su možda iznenada napustili vaš život“, objasnila je, ili „možda ste prošli kroz razvod, prošli ste kroz depresiju, možda ste prošli kroz veze povezane traumom“.

Ali sada je Uran u Blizancima (hodijačkom znaku koji vlada komunikacijom), što će vam pomoći da pronađete prave reči koje ste tražili kada je reč o vašim partnerstvima. Iako je to možda bilo neravno putovanje, ovo će takođe uticati na vaše finansije i intimnost na bolje.

Od popravljanja polomljenih mostova do upoznavanja novih ljudi, očekujte da će se život okrenuti na bolje posle 26. aprila.

2. Vodolija – uspeh je tamo gde vam je najpotrebniji

Pošto Uran u Biku remeti vaš porodični život od 2018. godine, prolazite kroz neke izazove, blago rečeno. Problemi u vašem porodičnom životu čine gotovo nemogućim da se predstavite najbolje što možete. Od članova porodice koji izazivaju haos do gubitka voljene osobe, oseća se kao da vas univerzum cilja bez ikakvog očiglednog razloga.

Srećom, teški izazovi konačno završavaju. Prema Hatorovoj, „Uran u Blizancima će vam pružiti mnogo mirnije iskustvo porodičnog života i daće vam kreativnu genijalnu podlogu.“ To je zato što će vam energija koju date ovom svetu biti vraćena desetostruko. Dakle, ako ste fokusirani i vredno radite, očekujte da ćete postati veoma uspešni posle 26. aprila.

Bilo da je u pitanju vaša veza ili selidba na neko novo mesto, uspeh se dešava tamo gde vam je najpotrebniji!

3. Lav – karijera konačno u usponu

Vaši karijerni ciljevi su verovatno u poslednje vreme zastali. Možda ste bili primorani da promenite posao ili ste otkrili da ste u oblasti posla koja vam ne odgovara. Iako ste svakako imali neke velike uspehe u poslednjih nekoliko godina, nisu svi trajali ni približno toliko dugo koliko ste se nadali.

Ako ste se u poslednje vreme osećali loše zbog toga, znajte da se „sve potpuno menja“ sada kada Uran ulazi u novi horoskopski znak. Uran u Blizancima „je izuzetno moćan za vas“, dodala je astrološkinja. Veći uspeh je na putu ka vama dok se vaša karijera konačno počinje stabilizovati.

