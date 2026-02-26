Teški su i bogu i ljudima: Ova 3 znaka traže dlaku u jajetu i nikad im ništa nije dovoljno

Da li poznajete nekoga kome nikad ništa nije dovoljno? Ko ima ova 3 horoskopska znaka u životu, zna o čemu se priča.

Poznajete li nekoga ko uvek ima primedbu? Kome ste sto puta ugodili, a on kao da to nije ni primetio? Kome dajete sve od sebe, a opet nekako ispadne da niste dovoljno dobri? Velika je šansa da je taj neko Škorpija, Lav ili Bik. Njima nikad ništa nije dovoljno – i to nije faza, to je način života.

Škorpija – večito sumnjičava i nikad zadovoljna

Škorpiji možete dati sve, a ona će se pitati zašto niste dali više. Nije to zloba, Škorpija zaista veruje da uvek može biti bolje, da uvek nešto fali, da niko oko nje nije dovoljno dobar. Partneri je napuštaju iscrpljeni, prijatelji se polako povlače, a ona i dalje ne razume zašto. Titrajte je, mazite je, trpite je – opet će naći nešto što joj smeta. I naći će dlaku u jajetu čak i kad jajeta nema.

Lav – kralj kome niko ne može doskočiti

Lav živi u ubeđenju da mu svi duguju pažnju, divljenje i poštovanje – i to bez prestanka. Kada to dobije, kratko mu traje. Kada ne dobije, uvredi se kao da mu je neko uzeo presto. Pohvalite ga jednom, sutra će mu biti malo. Učinite mu uslugu, prekosutra će zaboraviti. Nikad mu ništa nije dovoljno jer Lav uvek misli da zaslužuje više nego što dobija, bez obzira na to koliko dobija.

Bik – tvrdoglav do bola i nezadovoljan do groba

Bik je posebna priča. On ne traži puno, ili bar tako kaže. Ali kada dobije ono što je tražio, ispostavi se da je hteo nešto drugo. Promenite se zbog njega, reći će da više niste isti. Ne promenite se, reći će da ga ne uvažavate. Kod Bika uvek izgubite jer on sam ne zna šta hoće – zna samo da mu nikad ništa nije dovoljno i da je uvek neko drugi kriv za to.

Može li im se ikad ugoditi?

Kratki odgovor – ne. Duži odgovor – ne, ali mnogi godinama pokušavaju i troše se do dna.

Problem nije u tome što vi radite nedovoljno. Problem je u tome što Škorpija, Lav i Bik imaju unutrašnju prazninu koju niko spolja ne može da popuni. Možete im dati vreme, novac, pažnju, ljubav, strpljenje, ali i sve to će nestati kao da nije ni bilo. Sutra kreću iznova, sa novom primedbon, novim nezadovoljstvom, novim razlogom zašto niste dovoljno dobri.

Oni oko njih prolaze kroz iste faze. Prvo pokušavaju više. Onda pokušavaju drugačije. Onda shvate da nije do njih, i tu obično nastaje prekretnica. Jer kada prestanete da se trudite da ugodite nekome kome nikad ništa nije dovoljno, dve stvari se mogu desiti: ili će shvatiti da su otišli predaleko, ili će naći novog čoveka kome će biti teški. Najčešće ovo drugo.

Nije okrutno reći da neki ljudi nisu vredni vašeg truda. Okrutno je trošiti se na nekoga ko to ni ne primećuje.

