Teško breme skidaju s leđa ova 3 znaka, danas će osetiti veliko olakšanje

Blizanci, Jarac i Škorpija skidaju danas teško breme s leđa koje ih je opterećivalo. Olakšanje biće veće ako poslušaju svoj unutrašnji glas.

Teško breme skidaju s leđa ova tri horoskopska znaka u ponedeljak, 9. marta. Olakšanje je opipljivo već u ponedeljak.

9. marta, ovi astrološki znaci počinju da vide da se njihova otpornost isplatila. Ostali smo uz moć, i sada kada smo se suočili sa našim demonima sa jedinim ciljem da ih se rešimo, najteža iskustva su iza nas.

Stekli smo uvid i sada znamo šta da radimo sa tim. A u ponedeljak se osećamo isceljeno. Sledeći korak je obnova, i mi smo oduševljeni time.

1. Jarac – verujte sopstvenom sudu

Teret je konačno skinut u ponedeljak i čim ga osetite, znaćete da se nešto u univerzumu pozitivno promenilo za vas. Bol zbog situacije je nestao, ali ono što niste očekivali jeste da ćete, kada taj bol bude iza vas, povratiti sebe.

Sada ponovo možete verovati sopstvenom sudu, a to se samo po sebi oseća kao blagoslov. Teška vremena su uzela svoj danak, ali nisu nanela nepovratnu štetu. Vi ste otporni i moćni, i kad bolje razmislite, sviđa vam se tako.

2. Blizanci – sloboda vas čeka

Vreme je da prepišete te drevne narative, jer ste i sami postali prilično poraženi njima. Prihvatali ste život koji je manji od onoga što zaslužujete, ali 9. marta sve se to menja i teško breme konačno nestaje.

U ponedeljak, duboko gledate u ogledalo svoje duše, gde otkrivate svoje unutrašnje dete koje čeka da bude primećeno. Ovo zvuči teško, ali rezultuje nečim lepim.

Sada ste u mogućnosti da odete, u miru i ljubavi prema sebi. Prošlost je ispunjena greškama od kojih ste krenuli dalje i nema potrebe da se vraćate. Sloboda vas čeka. Na vama je red da otvorite ta vrata.

3. Škorpija – sve zavisi od vas

9. marta ćete videti kako se aktivira dubinsko isceljenje kao da se dešava čudo. Ovo je dan velikih ideja i osećate se kao da konačno imate motivaciju da ih sprovedete u delo.

Teško breme je sada stvar prošlosti, ali Škorpije, na vama je da insistirate da tako i ostane. Ovo je rad u toku, i na vama je da uhvatite tu vibraciju koja vas vodi iz tame na svetlost.

Više niste u režimu preživljavanja. U stvari, ako tako izaberete, možete da stvorite slobodu i olakšate svoj novi način života. Iako zavisi od vas, kako stvari idu u ponedeljak, postoji neverovatno velika šansa da ćete se odlučiti za najpozitivniji put.

(Krstarica/YourTango)

