Teško je osvojiti, ali nemoguće zaboraviti: Ova žena nikada ne izdaje, a njena odanost nema cenu

Džaba je tražite u drugima kad je jednom izgubite. Njena reč je svetinja, a takva odanost nema cenu - ko je nađe, neka je ne pušta.

Postoje žene koje kroz vaš život prođu kao letnji povetarac, ali prava, iskrena odanost danas je postala tolika retkost da se slobodno može reći da nema cenu. Dok se mnogi okreću kako vetar duva, postoje i one druge – neukrotive prirodne sile koje ne troše svoje vreme na prolazne stanice.

Ako sretnete ženu Jarca, znajte da ste stali pred zid od čistog granita, ali onaj koji krije najtoplije ognjište. Ona je retka zver u svetu površnosti, a njena reč i vernost su nešto što jednostavno nema cenu.

Tvrđava koju ne može niko da sruši

Nju je, pre svega, prokleto teško osvojiti. Žena rođena u znaku Jarca ne pada na jeftine trikove, izlizane komplimente ili obećanja koja zvuče kao bajka. Ona ima urođen radar za laž i površnost.

Dok vi pokušavate da je impresionirate materijalnim stvarima ili pričama o velikim uspesima, ona vas posmatra mirno, analizirajući svaki vaš pokret, svaku reč i, što je najvažnije, vaš karakter.

Za nju ljubav nije igra, već investicija duše. Ona ne želi nekoga ko će je samo držati za ruku dok je sunčano – ona traži saborca za oluje.

Zbog toga su njeni kriterijumi visoki, a zidovi oko njenog srca debeli. Ali, kada jednom odluči da vas pusti unutra, kada sruši te barijere koje je godinama gradila, dobijate nešto što se danas graniči sa čudom. Ta privilegija da budete njen centar sveta jednostavno nema cenu.

Odanost koja nema cenu i ne kupuje se novcem

U svetu gde je sve postalo prolazno i gde se ljudi menjaju kao garderoba, njena vernost je relikvija. Ova žena nikada ne izdaje. Kod nje nema „možda“ i nema gledanja sa strane kada stvari postanu teške. Ako je rekla da je uz vas, ona će tu ostati i kada se nebo sruši na vašu glavu.

Njena odanost nema cenu, jer se ona ne vodi interesom, već dubokim osećajem moralne obaveze prema onima koje voli.

Ona je onaj stub koji drži kuću kada svi ostali temelji popuste. Dok drugi beže glavom bez obzira pred problemima, žena Jarac zasuče rukave. Ona će biti vaša najstroža kritičarka u četiri oka, ali će pred celim svetom stajati ispred vas kao neustrašivi štit. Njena izdaja je nemoguća misija, jer bi izdajom vas, zapravo izdala samu sebe i sve ono u šta veruje.

Žena koju je nemoguće zaboraviti

Mnogi muškarci naprave životnu grešku pa olako shvate njenu ozbiljnost ili je proglase „hladnom“. Tek kada odu, shvate šta su izgubili. Shvate da je njena tišina bila snaga, a njena rezervisanost zapravo poštovanje prema samoj sebi.

Nemoguće je zaboraviti ženu koja vas je naučila šta znači imati nekoga ko vas nikada neće ostaviti na cedilu. Taj mir koji osećate pored nje, dok znate da vam niko ne radi iza leđa, definitivno nema cenu.

Njen miris, njen dostojanstven hod i taj osećaj apsolutne sigurnosti koji pruža, ostaju urezani u sećanje kao ožiljak. Možete sresti lepše, mlađe ili zabavnije, ali nikada nećete sresti ženu koja je toliko srasla sa pojmom časti. Njena ljubav je tiha, ali moćna – ona se dokazuje delima, svakog božjeg dana.

Na kraju, shvatite da je sve ono što je kod nje bilo teško – i to osvajanje, i to probijanje kroz njen oklop, vredelo svakog trenutka truda. Jer, u moru lažnih sjajeva, ona je jedino pravo, čisto zlato.

A takva žena, koja vas voli onako kako se voli samo jednom, zaista nema cenu. Ko je izgubi, provešće ostatak života tražeći njenu senku u drugima, ali je nikada više neće naći.

