Teško menjaju narav i uvek gledaju druge sa visine: 3 znaka koja imaju najveći ego i uvek prave probleme

Imaju najveći ego u celom zodijaku, retko priznaju grešku i veoma teško menjaju narav. Sukobi ih prate kao senka, jer svoje interese stavljaju ispred svega ostalog. Astrolozi su prilično jasni: tri horoskopska znaka jednostavno ne umeju da prikriju oholu prirodu.
Arogancija nije uvek glasna. Nekada je tiha, hladna, gotovo nevidljiva, ali se oseti čim uđete u prostoriju.
Ovi znaci ljude oko sebe doživljavaju kao publiku, a ne kao ravnopravne sagovornike. Otud i problemi koji su se lako mogli izbeći jednom običnom rečenicom ili izvinjenjem.
Škorpija: Majstor manipulacije i hladne osvete
Škorpija ima preku narav i bez treptaja vodi situaciju u svoju korist. Spremni su da do cilja stignu po svaku cenu, a često ne biraju sredstva. Ko je u životu postigao manje od njih, automatski biva otpisan.
U ljubavi im je posebno teško. Umesto da grade odnos, sa partnerom ulaze u tiho takmičenje. Pobeda im je važnija od mira u kući, što vremenom ostavlja ozbiljne posledice.
Lav: Ohola priroda i potreba da uvek bude prvi
Lavovi ne kriju emocije, ni dobre ni loše. Naviknuti su da su u centru pažnje i prezir prema onima koje smatraju gubitnicima im je gotovo urođen. Otud i reputacija znaka da ima najveći ego.
Uvrede pamte, ali nisu nagli. Sačekaće da prestupnik zaboravi na sukob, a onda spremno povuku potez. Strpljiva osveta je njihov potpis i razlog zašto ih mnogi zaobilaze u širokom luku.
Ovan: Impulsivan jezik i nulta tolerancija
Ovan u sukobu ne bira reči. Nedostaje mu finoća da zaobiđe oštre uglove, pa male nesuglasice prerastaju u skandale. Sebe vidi kao merilo savršenstva, a sve ostale kao učenike koji kasne sa gradivom.
Spreman je da uzvrati svakome ko ga povredi. Zato Ovnovi teško grade duboke veze i često se nađu u situaciji da su sami protiv svih, što dodatno hrani njihov naduvani ego.
Kako se ponašati sa arogantnim znacima
Ako u okruženju imate nekog od ovih arogantnih znakova, ne ulazite u nadmetanje. Probajte ovo:
- Postavite jasne granice već na početku odnosa
- Ne ulazite u rasprave kada su ljuti, jer pamte svaku reč
- Pohvalite ih iskreno, ali bez ulizivanja, jer odmah prepoznaju laž
- Ne pokušavajte da ih menjate, već prilagodite svoja očekivanja
Mali trik koji retko pomene neko: ovi znaci najbrže omekšaju kada osete da im ne zavidite. Čim shvate da niste konkurencija, spuste gard. Tada se pokaže i njihova druga strana, koja zna da bude izuzetno lojalna i zaštitnička.
A vi, da li ste živeli ili radili sa nekim od ovih znakova i koju ste grešku napravili pokušavajući da im se suprotstavite?
