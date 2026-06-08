Tri znaka u ponedeljak dobijaju test od univerzuma, pokazaće im čega moraju što pre da se odreknu

Test od univerzuma 8. juna 2026. pogađa tri znaka direktno u tačku gde se predugo drže. Proverite da li ste među njima i šta dalje.

Test od univerzuma 8. juna 2026. neće biti nežan, ali neće ni razoriti. Pluton kreće retrogradno u Vodoliji i staje vam tačno iza vrata onog života koji odavno trebate da pustite. Tri znaka to osećaju jače od ostalih. Ako ste među njima, znate o čemu pričam još pre nego što pročitate ime.

Zašto je retrogradni Pluton u Vodoliji ovako težak

Pluton ruši i gradi iznova. Kada krene unazad, ne donosi nove drame, vraća vam stare. Onu vezu koju ste odglumili da ste prevazišli. Posao koji vam isisava energiju, a vi ga zovete sigurnošću. Ovaj kosmički izazov ne pita gde želite da idete, pita čega se bojite da se odreknete.

Promena sa Plutonom nikada nije brza. Tokom retrogradnog perioda sve ide sporije nego što biste hteli. To frustrira, ali ima logiku. Brzo doneta odluka u ovom trenutku obično je beg, a ne rešenje.

Šta tačno znači test od univerzuma u astrologiji?

To je trenutak kada vam tranzit otkrije gde se previše čvrsto držite za nešto što vas koči, i traži da to priznate pre nego što krenete dalje.

Škorpija: stara kontrola vam se vraća kao bumerang

Vi mislite da držite konce. Ovaj ispit univerzuma pokazaće da konci drže vas. Neka situacija koju ste godinama gurali pod tepih u ponedeljak izbija na površinu, i nema više mesta za poricanje. Ne reagujte naglo. Pluton vam daje retku šansu da odlučite kao odrastao čovek, a ne kao povređeno dete. Sačekajte svoj trenutak, on dolazi.

Lav: priznanje za koje vam treba hrabrost

Lavovi ne vole da izgledaju ranjivo. Ali test od kosmosa traži upravo to, da skinete masku pred jednom osobom. Tema je ponos. Držite se nečega samo zato što odustajanje izgleda kao poraz. Nije poraz. Ono što pustite u ponedeljak oslobađa vam mesto za nešto što stvarno zaslužujete. Bude vam neprijatno, pa onda lakše.

Vodolija: vaš znak nosi ovu retrogradnost na leđima

Pluton sedi u vašem znaku, pa udar osećate iz prve ruke. Retrogradni Pluton u Vodoliji tera vas da preispitate ko ste postali u poslednje dve godine. Možda ste se izgubili u tuđim očekivanjima. Ovaj astrološki test nije kazna, već poziv da se vratite sebi. Sporo, ali sigurno, vraćate sopstveni glas. Do kraja juna razlika je vidljiva.

Kako da prođete kroz ovaj period bez panike

Najgora reakcija je žurba. Drugo najgore je ignorisanje. Ova tri znaka znaju izazov kada ga vide, i upravo zato istrajavaju tamo gde drugi beže. Ne morate sve da rešite u ponedeljak. Dovoljno je da iskreno pogledate šta vas drži na mestu. Ono što priznate, gubi moć nad vama. Pluton nagrađuje one koji izdrže, a ne one koji se prave da je sve u redu.

Univerzum ovde ne lomi, on filtrira. Ostaje samo ono što je stvarno vaše. A vi izlazite jači nego što ste ušli.

Koji vas to deo života već mesecima cima, a vi se i dalje pravite da ga ne primećujete? Napišite u komentarima, neko vam možda treba baš to da čuje.

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