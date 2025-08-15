To je njihovo prokletstvo: Oprezno sa njima, ova 3 znaka horoskopa će vam uvek dati najgori savet!

To je njihovo prokletstvo – oprezno sa njima, ova 3 znak horoskopa će vam uvek dati najgori savet!

Ova 3 znaka horoskopa će vam dati ubedljivo najgori savet.

Koliko puta ste tražili savet od prijatelja ili voljene osobe, a završili ste još više zbunjeni nego pre?

Možda je vreme da za to okrivimo zvezde, jer neki ljudi jednostavno kao nisu stvoreni za davanje mudrih saveta.

Ljudi rođeni u ovim horoskopskim znacima često daju najlošije savete.

Blizanci

Pitate li Blizance za savet, pripremite se za verbalni haos. U jednom trenutku će vam reći jedno, a već u sledećem potpuno promeniti mišljenje. Njihova neodlučnost i sklonost kontradikcijama mogu vas dovesti do ludila. Njihovi saveti često su toliko zbunjujući da ćete se zapitati zašto ste ih uopšte pitali.

Ribe

Ribe kao znak horoskopa su poznate po svojoj maštovitosti i senzitivnosti, ali kada je reč o davanju saveta, njihova sklonost sanjarenju može biti prava noćna mora. Ako tražite konkretan i praktičan savet od Riba, očekujte metafore, poetske analogije i savete koji zvuče kao da su iz bajke. Iako su njihove namere dobre, stvarnost je obično daleko manje romantična od njihovih sanjalačkih rešenja.

Strelac

Iskrenost je vrlina, ali kada tražite savet od Strelca, pripremite se na brutalnu istinu koja može biti poput hladnog tuša. Neće okolišati niti ublažavati situaciju; reći će vam tačno ono što misle, bez obzira na vaša osećanja. Iako su njihovi saveti često tačni, način na koji ih iznose može biti prilično bolan i pokvariti vam dan. Možda je bolje preskočiti njihov savet ako niste spremni na surovu istinu.

