To je znak koji nikad ne izdaje – najčasniji je u od svih horoskopu, čak i onda kada ga svi napuste

Najčasniji horoskopski znak gine za one koje voli. Njegova vernost nema cenu, a izdaja za njega ne postoji. Pročitajte o kome je reč!

Kada tražite nekoga ko će vam čuvati leđa dok ceo svet gori, najčasniji horoskopski znak istupa prvi na crtu (logično). Lav ne postavlja suvišna pitanja, ne kalkuliše sitno i ne povlači se u senku, ali pravi razlog njegove duboke odanosti leži čvrsto sakriven ispod te raskošne grive, u jednom sasvim neočekivanom detalju koji mnogima ne zapada za oko. Kao pravi prijatelj, on svoj ugled gradi na temeljima surove pravde, odbijajući da igra po pravilima koja zahtevaju kompromis sa sopstvenim obrazom. Njegova vatra greje samo one koji umeju da poštuju date granice.

Koji je najčasniji horoskopski znak?

Lav je apsolutno najčasniji astrološki profil jer njegov vatreni temperament organski ne podnosi kukavičluk i spletkarenje. Ponos mu striktno brani da povredi slabijeg, dok ga urođena plemenitost tera da štiti voljene po cenu sopstvenog komfora.

Ponos koji ne dozvoljava povlačenje sa bojnog polja

Njegov stameni karakter jednostavno ne dozvoljava bežanje pred prvim ozbiljnim preprekama. Mnogi laici pogrešno tumače njegove postupke i misle da vatreni elementi prate isključivo sopstveni interes, ganjajući isključivo ličnu afirmaciju. Praksa na terenu pokazuje potpuno suprotnu sliku. Kada pritisak naglo poraste i tuđi problemi počnu da se gomilaju bez kontrole, oličenje časti zodijaka skida sve maske i pokazuje svoje najsvetlije lice.

On gine za svoje ljude bez trunke oklevanja. Njegova ruka se ne trese kada treba preuzeti odgovornost za zajedničke greške. Neće vam zabiti nož u leđa tokom kriznih situacija, niti će vašu privatnost razvlačiti iza zatvorenih vrata. Ako ga nešto ozbiljno žulja ili ima direktan problem sa vašim ponašanjem, saspaće vam sve argumente ravno u lice, bez umotavanja u sjajni papir. Tu zapravo dolazimo do onog bitnog, specifičnog momenta. Njegov čuveni ponos predstavlja njegov nepogrešivi moralni kompas. Ako vam jednom obeća zaštitu, taj nepisani ugovor važi do kraja vremena. Zato se ovaj moćni simbol astrološke lojalnosti redovno nađe na meti loših ljudi koji lukavo pokušavaju da iskoriste njegovu prirodnu dobrotu.

Lav traži samo jedno od svojih bliskih ljudi

Da biste trajno zadržali ovakvu osobu u svom bliskom okruženju, morate na sto staviti potpuno istu dozu sirovog poštovanja. On energično zahteva potpunu transparentnost u komunikaciji. Ne trpi jeftine izgovore, mutne zakulisne dogovore i prevrtljive osobe bez stava koje menjaju stranu onako kako vetar duva. Njegova emotivna velikodušnost zaista ne poznaje geografske granice, ali onog trenutka kada instinktivno oseti da pokušavate da ga izmanipulišete, seče svaki dalji kontakt oštro, hladno i potpuno nepovratno.

U njegovom svetu nema nikakvog praznog prostora za sumnjive popravne ispite kada je direktna izdaja u pitanju. Kao znak koji ne izdaje, on postavlja lestvicu izuzetno visoko, očekujući da njegovi najbliži saborci prate taj ludački tempo bez mnogo kukanja. Njegova pravila su vrlo jasna, a kazne za prekršaje rigorozne i brze.

Zašto je ovaj najlojalniji astrološki znak toliko poseban

Dok ostali pripadnici astrološkog kruga pažljivo vagaju sve moguće rizike i potencijalne benefite, on na terenu deluje potpuno instinktivno. Njegovo ogromno srce brutalno diktira tempo svake borbe. Njemu uopšte nije važno da li se trenutno nalazite u otvorenom sukobu sa sistemom, prolazite kroz neopisivi privatni haos ili jednostavno brzo gubite tlo pod sopstvenim nogama – on uvek stoji ukopan čvrsto uz vas.

Ta njegova fascinantna, retka sposobnost da se odupre jeftinim kompromisima izdvaja ga od ostatka prosečnog astrološkog društva. On vas neće ostaviti na cedilu samo zato što je to u datom trenutku najbezbednija opcija za njegovu sopstvenu kožu. Njegov karakter prezire liniju manjeg otpora.

Na kraju cele priče o ljudskom dostojanstvu, postavlja se samo jedno vrlo konkretno pitanje. Koliko puta ste do sada grubo propustili idealnu priliku da zadržite ovakvu dragocenu osobu pored sebe samo zato što niste umeli da podnesete njenu surovu iskrenost?

