To su najdarežljiviji znakovi horoskopa na svetu – imaju široku ruku, i srce bi vam dali da mogu.

Njihovo srce nam granica – postoje ljudi koji nikad ne računaju ko je platio poslednju kafu.

Oni koji pozajmljuju novac bez papira, vreme bez roka i pažnju bez zadrške. Nekako ih uvek prepoznate – po toplini, po spremnosti da se jave u ponoć i po tome što daju i kad nemaju mnogo. Astrologija kaže da se takva darežljivost često vidi i u horoskopu. Da li je to uvek tačno? Naravno da nije. Ali kod ovih znakova… prečesto jeste da bi bilo slučajno.

Ribe

Ako postoji znak koji daje iz srca, bez računice, to su Ribe. One ne razmišljaju da li im se isplati – oni razmišljaju da li nekome treba pomoć. I često se daju previše. Ipak, učite da postavite granice. Dobrota nije slabost, ali iscrpljenost jeste.

Lav

Kod Lava je darežljivost glasna. On voli da časti, da poklanja, da učini veliki gest. Ne radi to da bi se hvalio (dobro, ponekad i to radi), već zato što uživa kad su ljudi oko njega srećni. Lav daje i novac, i vreme, i zaštitu. Ako vas je Lav uzeo “pod svoje”, znajte da niste sami. Mada, ne morate uvek vi da budete taj koji sve nosi.

Strelac

Strelčeva velikodušnost je spontana. Danas vas zove na put, sutra vam pomaže bez pitanja. Njegova ruka je široka jer veruje da se sve u životu vraća. I često je u pravu. Ono što daje, daje iskreno. Ponekad zastanite i proverite da li svi oko vas zaslužuju baš toliku slobodu i poverenje.

Rak

Rak ne daje stvari – on daje sebe. Njegova darežljivost je emotivna, tiha, ali duboka. Hrana, briga, slušanje, rame za plakanje. Ako vam se jedan Rak nalazi u životu, znate koliko to znači. Ali, ne nosite i tuđe terete kao da su vaši.

Horoskop može da naglasi neke sklonosti, ali svako bira kakav će biti. Ipak, ako imate nekog od ovih znakova pored sebe – čuvajte ga. Ljudi široke ruke i još šireg srca danas su prava retkost.

