Točak sreće se okreće! Završava se ciklus od 7 teških godina, za ova 2 znaka stiže bogatstvo i život iz snova

Saturn je konačno skinuo teške okove karme sa leđa umornih Jarčeva i emotivnih Rakova. Točak sreće se okreće i briše svaku suzu prolivenu tokom sedam dugih, iscrpljujućih godina.

Drevni astrolozi su oduvek upozoravali na ciklus sedam gladnih godina koji prethodi periodu velikog blagostanja. Upravo taj teški period čišćenja duše se sada završava za ova dva odabrana znaka Zodijaka. Mnogi ljudi posustanu tik pred cilj, ne znajući da je nagrada zapravo na dohvat ruke.

Univerzum je spreman da naplati sve vaše neprospavane noći i brige koje su vas mučile. Sada nastupa era u kojoj se snovi ostvaruju brzinom svetlosti, a prepreke nestaju same od sebe.

JARAC: Vladar vremena dobija krunu

Vaša vladajuća planeta vas je godinama mučila surovim lekcijama o strpljenju, radu i bolnom odricanju. Sada se energija menja iz korena i donosi vam zasluženu nagradu za svaku pretrpljenu nepravdu. Karijera doživljava neviđen uspon kakav niste mogli ni da zamislite u najluđim snovima.

Novčanik postaje tesan za sve prilive koji dolaze iz potpuno neočekivanih izvora i starih ulaganja. Univerzum vam vraća karmičke dugove sa ogromnom kamatom koju niste mogli ni da sanjate. Autoritet koji ste gradili tišinom sada postaje vaš najjači adut u poslovnom svetu.

RAK: Emotivni mir i finansijski procvat

Emotivne bure su vas lomile godinama, ali ste iz njih izašli jači i mudriji nego ikada pre. Porodični mir se vraća u vaš dom na velika vrata i donosi osećaj potpune sigurnosti. Očekujte iznenadni dobitak koji rešava sve stambene i nagomilane finansijske probleme jednom zauvek.

Zvezde su se poravnale tako da vam svaka investicija donosi višestruku, dugoročnu dobit. Intuicija vam je sada nepogrešiva i vodi vas direktno ka prilikama koje menjaju život. Više ne morate da brinete o budućnosti, jer je ona sada svetla i sigurna.

Mali trik koji menja sve

Zapišite svoje najveće želje na papir večeras, jer je energija neba sada najjača za manifestaciju. Papir stavite ispod jastuka i verujte u čudo koje neminovno dolazi, točak sreće se okreće.

