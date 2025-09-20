Tokom cele naredne nedelje ovih 5 znakova imaće najbolje horoskope, spremite se za velike promene!

Tokom cele nedelje, počev od 22. septembra 2025. godine, pet horoskopskih znakova imaju najbolje horoskope.

U ponedeljak, 22. septembra, Sunce prelazi u Vagu, a Mars ulazi u Škorpiju, donoseći intenzivnu i strastvenu vibraciju. 24. septembra, Mesec u Škorpiji se povezuje sa Marsom u istom znaku, održavajući ovu intenzivnu energiju.

Opet, za kraj nedelje imamo Mesec u Strelcu 26. septembra, koji donosi osećaj nade nakon što nam je snažno pomračenje Device pokazalo oblasti naših života koje zahtevaju promenu.

Pet horoskopskih znakova će posebno imati koristi od energije ove nedelje, jer će im doneti zasluženi novi početak. Ovo je njihov trenutak sreće.

1. Vaga

Nedelja počinje ulaskom Sunca u vaš znak, Vagu. Fokusirajte se na svoju snagu, hrabrost i način na koji pristupate svojoj novoj priči.

Tranziti ove nedelje mogu se osećati kao resetovanje, pomažući vam da se osećate mnogo povezanije sa svojim ciljevima. Sunce u vašem znaku donosi smirujuću energiju vašim odnosima, posebno nakon tranzita Saturna u Ovnu.

Ovo je period pomirenja i zarastanja bilo kakvih rana povezanih sa prijateljstvima ili romantičnim partnerstvima. Pluton se susreće sa Suncem na početku ovog tranzita, donoseći još veću transformaciju.

Mesec u Škorpiji vam omogućava da se koncentrišete na izgradnju bogatstva, a sa Marsom u istom znaku, podstaknuti ste da uspostavite sigurnost radeći izuzetno naporno narednih nekoliko nedelja. Nedelju završava Mesec u Strelcu, odlična prilika za umrežavanje i da budete u centru pažnje.

Ovo je vaš šou, zato budite ponosni na sebe i nemojte se stideti. Sezona Vage je o tome da drugima stavite do znanja da ste i dalje zvezda.

2. Škorpija

Mars ulazi u vaš znak na početku nedelje, Škorpija, donoseći moć, hrabrost i snažnije transformacije. Mesec u Vagi se povezuje sa Suncem u ovom znaku, podsećajući vas da brinete o sebi. Priuštite sebi spa dan i ne preuzimajte previše odgovornosti odjednom. Mars i Mesec u vašem znaku će takođe formirati konjunkciju, pomažući vam da držite pogled na nagradi dok se fokusirate na istaknutost.

Dok je Mars bio u Vagi, možda ste imali problema sa izražavanjem svojih emocija, ali ovaj tranzit Marsa će vam pomoći da oslobodite blokade. Ako vam je upravljanje emocijama izazov, pokušajte da vodite dnevnik kako biste ih rešili.

Kako se nedelja bliži kraju, Mesec u Strelcu će održati vaš zamah jakim i pomoći vam da se osećate sigurnije u vođenju. Vaše reči će se osećati moćno ove nedelje jer vam Mars pomaže da sa lakoćom iznesete svoju poentu.

Samo zapamtite da vežbate malo diplomatije jer vas Mars može naterati da spalite mostove.

3. Jarac

Prisutna je prilično uzbudljiva i snažna energija dok Sunce ulazi u Vagu, a Mars u Škorpiju početkom nedelje. Dok vas energija podstiče da ozbiljnije shvatite svoje odgovornosti, Vaga vam pomaže da prihvatite veću podršku.

Početkom nedelje, Mesec u Vagi vam pokazuje šta ste sposobni dok razmišljate o idejama sa prijateljima, kolegama ili školskim drugovima. Možda ćete se osećati prijatnije deleći svoje nove ideje i iznenadiće vas koliko drugi mogu biti prijemčivi prema njima.

Mesec u Škorpiji vam pomaže da izgradite novo razumevanje među prijateljima i vidite koliko je lako upoznati nove ljude. Istražite nova mesta, sastanite se sa prijateljima ili organizujte okupljanje tokom Meseca u Škorpiji.

Kada Mesec pređe u Strelca, dobićete pozitivan kraj uzbudljive nedelje. Udobno se smestite kod kuće i gledajte lep film. Ne zaboravite da se odmorite tokom vikenda.

4. Vodolija

Najkritičniji tranzit za vas ove nedelje, biće ulazak Marsa u znak Škorpije. Možda ćete smisliti neke velike planove tokom narednih nekoliko nedelja, jer vam Mars daje gorivo da obavite posao. Takođe imate tranzit Sunca u Vagi, restrukturirajući vaš proces razmišljanja tokom sledećeg meseca.

Mesec u Vagi vas čini društvenim leptirom i podstiče vas da se zabavite sa procesom učenja na početku nedelje. Vaša radoznalost će biti pojačana tokom ovog perioda, jer vas Sunce i Pluton podsećaju da postoji bogatstvo stvari koje možete naučiti oko sebe.

Kada Mesec pređe u Škorpiju, videćete kako vaši planovi počinju da se oblikuju. Zatim, kada je Mesec u Strelcu, Jupiterova energija će obradovati kolektiv.

Ovo je savršen način da završite nedelju, dok planirate potencijalne nove avanture ili se možda izgubite u svom kreativnom svetu.

5. Ribe

Kao vodeni znak, tranzit Marsa u Škorpiji će se osećati oslobađajućim, uzbudljivim i neophodnim za ostvarivanje vaših snova. Sunce takođe ulazi u Vagu ove nedelje, pokazujući vam oblasti u vašem životu gde treba da uspostavite više discipline i razumevanja tokom narednog meseca.

Ovi tranziti će vam pomoći da otkrijete svoje snage i izađete iz svoje zone udobnosti. U ovom trenutku učite kako da uravnotežite unutrašnjeg ratnika sa diplomatom.

Mesec u Škorpiji se susreće sa Marsom, donoseći veoma romantičnu energiju koja greje vaše srce. Ako ste slobodni, Mars vam može pomoći da unesete nove ideje u postojeći projekat. Ako ste u vezi, provedite neko vreme sa svojim partnerom i pokažite mu koliko ga volite i cenite.

Na kraju nedelje, Mesec u Strelcu donosi novu perspektivu. Imate alate da osvojite svet, ali sve počinje sa vašim nivoom samopouzdanja. Ovo je nedelja da počnete da verujete u svoj potencijal.

