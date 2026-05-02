Tokom tranzita Merkura 3 znaka imaće neverovatan i zasluženi uspeh, 2. maja će biti prezadovoljni

Tokom tranzita Merkura, 2. maja 2026. godine, zasluženi uspeh stiže za tri horoskopska znaka. Zvezde su na našoj strani, pomažući nam da napravimo pravi napredak ka našim ciljevima i snovima.
Stvari se brzo dešavaju tokom tranzita Merkura, a subota nije izuzetak. Ozbiljno napredujemo ka uspehu i zbog toga smo zahvalni. Ovi astrološki znaci danas završavaju zadovoljni i znajući da je njihova budućnost na pravom putu.
Direktni Merkur nam donosi podsticaj pozitivne energije koji nam je bio potreban.
1. Blizanci – konačno ste pronašli „rudnik zlata“
Ono što se juče činilo kao zaglavljena situacija, sada izgleda da je prepuno mogućnosti. Kao da ste pronašli zlato kada je u pitanju razmišljanje. Trenutno ste na pravom putu nečeg velikog!
Tada počinjete da shvatate koliko ste srećni. Merkur, planeta komunikacije i intelekta, vlada vašim horoskopskim znakom. Tokom tranzita Merkura za vas je veoma koristan i moćan u subotu. Ovaj tranzit vam omogućava da obavite stvari bez ikakvih problema.
Direktni Merkur se zaista oseća kao dašak svežeg vazduha. Ako ste u prošlosti sumnjali u sebe, to sada prestaje. Ovaj dan je pun čistog potencijala i nameravate da ga maksimalno iskoristite. Zasluženi uspeh je vaš!
2. Škorpija – božanski tajming za vas, na pravom mestu u pravo vreme
Za vas, ovaj dan je u suštini božanski tajming. Kao što svi znamo, to je veoma teško proceniti. Pa ipak, u subotu, tokom tranzita Merkura, univerzum vam šalje znakove koji vam govore da ste na pravom mestu u pravo vreme.
Ono što je u jednom trenutku bilo nemoguće sada vas praktično moli da u to verujete. I tako, verujete. Odlučili ste da verujete univerzumu, i zato vam univerzum šalje dobre stvari.
Gde ćete ovo odvesti zavisi samo od vas, ali je svakako ohrabrujuće misliti da je univerzum na vašoj strani. Kosmos je otvorio ovaj prostor za vas, i sada sve što treba da uradite je da učestvujete da biste postigli veliki uspeh. Imate to!
3. Ribe – sada vidite jasan tračak nade
Ono što danas nazivate uspehom možda nije verzija druge osobe. Pa ipak, za vas, ideja da se osećate sjajno i da život vidite na pozitivan način deluje kao pravi napredak. Niste uvek najoptimističniji horoskopski znak, ali to ne znači da ne želite da razmišljate pozitivno. Dakle, danas idete sa dobrim vibracijama.
Već neko vreme se osećate loše. Činilo se da uspeh jednostavno nije u vašim planovima. Međutim, ovaj dan dokazuje suprotno. Merkurova energija vam pomaže da se rešite paučine negativnosti koja vam je zamagljivala um i navodila vas da verujete da su stvari beznadežne.
Sada vidite tračak nade. On tako jako sija u vašem umu i srcu da odbijate da se vratite na to tmurno mesto tame. Zasluženi uspeh sada je da ostanete verni svom srećnom ja. Ovo ide veoma daleko.
